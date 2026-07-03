La FIFA estudia adelantar el inicio del México-Inglaterra por riesgo de tormentas

La FIFA está estudiando adelantar el inicio del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, previsto para las 00.00 GMT del lunes, por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, indicó a la AFP una fuente cercana a la organización.

"La FIFA mantiene conversaciones para adelantar la hora de inicio del México-Inglaterra al domingo más temprano durante el día, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas, incluidas inundaciones", reveló la fuente.

El partido, previsto en el estadio Azteca de la capital mexicana para las 18.00 locales, se adelantaría a las 12.00 locales (18.00 GMT), informaron medios locales.

Ese mismo día hay programado un segundo encuentro de octavos, entre Brasil y Noruega en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, a las 20.00 GMT.

El último partido disputado en el Azteca, la eliminatoria de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, ya comenzó el martes con una hora de retraso por una tormenta eléctrica en la capital mexicana.

Una vez concluido el encuentro, más de 1 millón de personas se echaron a las calles en la capital mexicana para celebrar la clasificación de su selección y al menos cuatro fallecieron durante los festejos.

Durante la primera fase del torneo, otro partido también se vio afectado por la meteorología. El Francia-Irak en Filadelfia fue suspendido al descanso por el riesgo severo de tormentas y no se reanudó hasta dos horas más tarde.