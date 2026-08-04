La guerra y la economía hacen crujir a la maquinaria mediática del movimiento MAGA

NUEVA YORK.– Benny Johnson, un podcaster de derecha, acumuló decenas de millones de visualizaciones en YouTube durante la campaña de reelección de Donald Trump en 2024, publicando sobre temas culturales divisivos y criticando a los demócratas.

Las cosas cambiaron.

Las visualizaciones del canal de YouTube de Johnson han disminuido en millones desde los máximos alcanzados en 2024. El gran interés que generó en X se ha reducido drásticamente. Su lealtad a Trump se volvió poco atractiva para algunos republicanos, frustrados por el aumento del costo de vida y la decisión del presidente de iniciar una guerra con Irán.

Otros influyentes personajes de la derecha se enfrentan a cambios similares en su popularidad. Dan Bongino, presentador de podcasts y exsubdirector del FBI, vio cómo las visualizaciones de sus transmisiones en directo se reducían a la mitad desde su máximo en 2024. Megyn Kelly, expresentadora de Fox News, experimentó momentos de crecimiento explosivo, pero le ha resultado difícil mantener esa atención.

El comentarista conservador Dan Bongino habla en la conferencia anual del Comité de Acción Política Conservadora en Maryland Susan Walsh - AP

Estos cambios se suman a un creciente conjunto de pruebas que sugieren que la audiencia de contenido pro-Trump ha caído drásticamente y, para algunos creadores, ha alcanzado mínimos históricos. Las visualizaciones están disminuyendo para muchos de los principales aliados de Trump, mientras que algunas figuras de la derecha que lo criticaron están experimentando aumentos desiguales.

Estos cambios amenazan con complicar la comunicación de los candidatos republicanos este año, quienes durante años dependieron de un frente unido de creadores de contenido para movilizar a los republicanos y guiarlos a las urnas en cada ciclo electoral.

“La votación es en noviembre, pero lo más importante de las elecciones de mitad de mandato se está desarrollando ahora”, dijo Ryan Broderick, fundador de Garbage Day, un boletín informativo sobre cultura e influencia en línea. “Mucha de la propaganda que están difundiendo ya no conecta con la gente como lo habría hecho hace tres o cuatro años”, agregó.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, habla en la conferencia en Palm Beach en 2023 Lynne Sladky - AP

Para evaluar el poder cambiante de los influencers en línea, The New York Times analizó datos de audiencia de varios años en podcasts, YouTube, X y Rumble, el sitio web de videos de derecha, de una docena de creadores de contenido político: Johnson, Bongino, Kelly, Tucker Carlson, Steven Crowder, Matt Walsh, Candace Owens, Stephen K. Bannon, Nicholas Fuentes, Ben Shapiro, Tim Pool y Charlie Kirk, cuyas cuentas fueron asumidas por otros empleados de Turning Point USA, la empresa que fundó, después de su asesinato en septiembre pasado.

Solo unos pocos vieron crecer su audiencia desde la investidura de Trump, mientras que muchos más experimentaron una disminución en sus espectadores. Algunos creadores, como Owens, atrajeron a nuevas audiencias al publicar contenido sobre una gama más amplia de temas.

Los expertos señalan varias razones para estos cambios, entre ellas la dificultad de generar indignación política mientras los republicanos controlan Washington, además de una temporada de elecciones de mitad de mandato más tranquila. Todos los creadores de contenido también están sujetos a los caprichos de los algoritmos, como en X, que pueden cambiar sin explicación y afectar su alcance. Una nueva generación de influencers, como Clavicular y el creador de YouTube Asmongold, también ha captado espectadores al hablar de política junto con otros temas como videojuegos y relaciones.

The Times contactó a los 12 creadores para obtener sus comentarios. Muchos destacaron sus éxitos en plataformas individuales, como TikTok e Instagram, a pesar de la disminución de la interacción en YouTube y X.

Johnson declaró que todos los creadores de contenido político experimentaron un aumento considerable en las visualizaciones durante las elecciones presidenciales de 2024, por lo que el descenso posterior no fue inesperado.

Los demás creadores no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El asesinato de Kirk: punto de inflexión

Tras el asesinato de Charlie Kirk, se produjo un cambio cuando estalló una división entre creadores de contenido de derecha, lo que pareció fracturar a sus audiencias. Algunos creadores, como Shapiro y Johnson, publicaron homenajes a Kirk y análisis del presunto autor del disparo. Owens optó por un camino diferente, difundiendo nuevas teorías conspirativas sobre quién había matado a Kirk, con vídeos como “¿Quién ordenó el asesinato de Charlie Kirk?”.

Candace Owens conduce un podcast en EE.UU. Instagram

Owens experimentó un aumento considerable en su audiencia de YouTube y podcasts en medio de la controversia. Ya antes y después, había avivado otras teorías conspirativas, incluyendo falsedades sobre el sexo de Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, y, según los expertos, ha ampliado su alcance más allá de la base de seguidores de Trump. La primera dama francesa demandó a Owens por difamación el año pasado y el caso aún continúa.

“Para algunos puede ser una conspiración, pero para mí no”, dijo Owens en una entrevista. “Creo que hago un trabajo muy minucioso en lo que presento. Dedicamos mucho tiempo a la investigación, horas y horas. Así que no estoy de acuerdo con esa valoración”.

La división entre los creadores de contenido de derecha que apoyan y los que se oponen a Trump se profundizó después de que Trump iniciara la guerra con Irán.

La guerra con Irán, otro hito relevante

Shapiro, quien apoyó al presidente y la guerra. Perdió alrededor de 60.000 suscriptores en YouTube entre abril y junio de este año, según datos de Chaotic Era, un boletín informativo sobre influencia en línea. Las visualizaciones de los videos de Shapiro en YouTube también han caído a su nivel más bajo en años, pasando de 27 millones en 2024 a aproximadamente cuatro millones por semana. La publicación de la que es propietario, The Daily Wire, también ha visto caer su tráfico a la mitad desde el año pasado, según The Righting .

El grupo también descubrió que las visitas a los sitios web de noticias convencionales han disminuido. Sin embargo, muchos sitios web de derecha han experimentado descensos aún mayores, entre ellos The Blaze y The Federalist.

“Obviamente, Ben Shapiro sigue teniendo una de las mayores influencias en los medios conservadores, y su podcast continúa funcionando bien, pero esto representa un cambio innegable para él”, afirmó Kyle Tharp, autor de Chaotic Era. “Creo que hay mucha más competencia, tanto de derecha como de izquierda, en el ámbito de los medios partidistas”, añadió.

Ben Shapiro habla durante la convención AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el jueves 18 de diciembre 2025, en Phoenix. (AP Foto/Jon Cherry) Jon Cherry - FR171965 AP

En Rumble, la rivalidad entre pro-Trump y anti-Trump se desarrolla entre Bongino, un aliado de Trump y exfuncionario de la administración, y Fuentes, un expartidario de Trump que se ha vuelto profundamente crítico con el presidente.

Bongino, quien fue agente del Servicio Secreto antes de dedicarse a la radiodifusión, dejó su puesto como presentador de transmisiones en vivo en Rumble el año pasado, en la cima de su popularidad, para desempeñarse como subdirector del FBI. Renunció solo unos meses después.

Bongino retomó su antiguo trabajo de podcasting y transmisiones en vivo en febrero, pero su audiencia no pareció seguirle el ritmo: tras un repunte inicial en sus primeros episodios, su audiencia se estancó en aproximadamente la mitad de la que tenía durante el apogeo de la campaña presidencial de 2024. Volvió a YouTube después de publicar exclusivamente en Rumble durante años, y aunque su audiencia en YouTube está aumentando, sigue estando entre las más bajas de los creadores analizados por The Times.

Fuentes, nacionalista blanco y creador de contenido en directo que publica exclusivamente en Rumble, ha criticado con mayor vehemencia al presidente durante su segundo mandato. Sus visualizaciones semanales promedio aumentaron hasta alcanzar los ocho millones, frente al millón que registraba en 2024.

El éxito de simpatizantes descontentos de Trump como el . Fuentes y la a. Owens sugiere que desempeñarán un papel más importante en el futuro del contenido de derecha en línea, dijo Angelo Carusone, presidente de Media Matters for America, una organización de vigilancia de los medios de comunicación de tendencia izquierdista.

Según Carusone, Owens, en particular, está “pasando de ser una personalidad mediática más típica de la derecha en el ámbito de los comentarios” a crear narrativas más investigativas.

“Ella puede crear una historia y luego llevarla a cabo”, añadió. “Y eso, creo, es una señal de poder”.