escuchar

Desde su lanzamiento hace casi cuatro décadas, el videojuego Tetris ha resistido la prueba del tiempo como uno de los más desafiantes, pero un joven prodigio de 13 años, oriundo de Stillwater, Oklahoma, logró una hazaña sin precedentes. Willis Gibson demostró su destreza y se convirtió en la primera persona en alcanzar la victoria definitiva que llevó a la creación a la llamada “página de la muerte”.

Con paciencia y precisión para manipular los recuadros en caída, Willis Gibson logró avanzar en el juego hasta que Tetris finalmente se bloqueó. Esta hazaña es un testimonio de su habilidad que fue documentada en un video que se puede ver en su página de YouTube y acumula casi dos millones de reproducciones. “Oh, Dios mío, oh, Dios mío”, exclamó el chico, quien no podía creer que había vencido a la máquina.

En la pantalla del juego se ve que llega al nivel 18, pero en realidad, se trataba del 157, ya que no estaba configurado para llegar tan alto. “No siento mis dedos”, dijo Gibson, mientras jadeaba de la emoción al saberse el ganador definitivo de Tetris.

“Nunca antes lo había hecho un humano”, explicó Vince Clemente, presidente del Campeonato Mundial de Tetris Clásico, a The New York Times. “Es básicamente algo que todo el mundo pensaba que era imposible hasta hace un par de años”. Solo un programa de inteligencia artificial había superado el videojuego y en el pasado, las personas no lograban acomodar las piezas debido a la rapidez con que caían.

Quién es Willis Gibson, el joven prodigio que logró vencer al Tetris

“Simplemente, me llamó la atención y así fue como me metí en ello”, relató Willis Gibson al medio local StillWater News Press, acerca de su primer acercamiento con el juego apenas hace dos años. “Para mí es principalmente un hobby” dijo el chico que alcanzó el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Tetris Clásico, el pasado octubre, y ganó US$1500 en premios. Fue el jugador más joven.

“Llegué al torneo con la esperanza de quedar entre los 16 primeros y lo superé. Lo que más me entusiasmaba era jugar contra algunos de los jugadores que conocía online”, señaló el jugador al que muchos rivales lo conocían simplemente como Blue Scuti., pero tras ese logro comenzaron a referirse a él como “Chico maravilla”.

Según los conocedores, Willis utiliza una técnica única para dominar los desafíos que incluye un mando controlado con el pie y un guante azul para mejorar el control y la velocidad. De esta manera logró hacer una puntuación máxima de 1,6 millones en una sola partida durante el torneo celebrado en Portland, Oregon.

Deberá continuar con sus labores, afirma su madre

“Es una locura pensar que es un jugador profesional de Tetris y uno de los mejores del mundo. Él gana más dinero cada mes con esto que yo cuando era adolescente”, comentó la orgullosa madre del chico, Karin Cox, que reaccionó en Facebook ante la partida histórica que se prolongó por un período de más de 42 minutos.

Ante la repentina fama, la madre del nuevo héroe de los fans de videojuegos aseguró que el joven de 13 años se mantiene enfocado en la escuela y las labores diarias propias de su edad. “¡Todavía tendrá que hacer su tarea, practicar su clarinete y acostarse temprano!”, comentó la mujer extasiada. “Willis tiene escuela hasta última hora de la tarde y no está disponible hoy ni mañana”, respondió a las solicitudes de entrevistas con medios.

En el breve mensaje, Karin Cox no abundó demasiado en la historia que convirtió a su hijo en un prodigio, pero se sabe que ella es profesora especializada en matemáticas y trabajó en la secundaria de Frontier Public Schools y en la escuela pública de Yale.

El popular juego Tetris, creación del científico ruso Alexey Pajitnov en 1984, se convirtió en un pilar en la industria de los videojuegos. A pesar de su antigüedad de 39 años, continúa siendo un desafío para los jugadores de todas las edades.