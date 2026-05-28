La inflación de EE.UU. llega a 3,8% interanual en abril (índice PCE)

El índice de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos tocó en abril su tasa interanual más alta desde 2023, según datos del gobierno publicados este jueves, en un contexto de fuerte impacto económico por la guerra contra Irán.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) aumentó 3,8% respecto al año anterior, informó el Departamento de Comercio, contra 3,5% registrado en marzo.

La nueva cifra está en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal.

El informe del gobierno también hace un balance de los gastos e ingresos de los estadounidenses. Mientras los gastos aumentaron 0,5% mensual, los ingresos sufrieron un inesperado retroceso del 0,1%, también mensual.

Como resultado de esto, la tasa de ahorro de los hogares cayó a 2,6%, frente al 3,2% en marzo.

"Esto muestra hasta qué punto los estadounidenses están actualmente bajo presión financiera", comentó en X la economista del banco estadounidense Navy Federal Credit Union, Heather Long, que consideró "insostenible" el hecho de que las entradas de dinero no sigan el ritmo del gasto.