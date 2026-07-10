La Inglaterra de Kane se cita con la Noruega de Haaland en cuartos del Mundial

La Inglaterra de Harry Kane, que sueña con levantar su segundo título mundial 60 años después, se enfrenta el sábado en Miami a Noruega y a su máquina goleadora Erling Haaland, en cuartos de final del torneo.

Tras derrotar a México por 3-2, superando la altitud, el fervor de la afición en el Azteca y la expulsión del defensa Jarell Quansah en la segunda parte, los ingleses llegan a Florida como favoritos.

Con Kane y Jude Bellingham en plena forma, los hombres de Thomas Tuchel tendrán sin embargo que solucionar sus fragilidades defensivas si no quieren sufrir el martillo de Haaland.

El delantero del Manchester City, nacido en Inglaterra, viene de mandar a casa a Brasil con un doblete y lleva siete tantos en su primer Mundial.

La estrella se encargó de poner el foco en su rival antes del duelo. "Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos", declaró a la prensa el jueves. "Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses".

Haaland apunta a una realidad. Las expectativas sobre ambos equipos no pueden ser más distintas.

La selección del país nórdico, de poco más de 5 millones de habitantes, ya ha hecho más de lo esperado en Norteamérica. En su primer Mundial en 28 años, ha logrado su mejor resultado histórico con el pase a cuartos.

Enfrente, sin embargo, se espera mucho de esta generación dorada inglesa. Finalistas de las dos últimas Eurocopas, los británicos presentan argumentos de sobra para ganar su segundo Mundial.

"Ya hemos estado en esta posición varias veces", dijo el jueves el extremo inglés Bukayo Saka, "pero, el día D, el mejor equipo será el que gane".

Entre sus mejores bazas, los Tres Leones cuentan con la dupla Bellingham-Kane para resolver problemas. El centrocampista del Real Madrid y el delantero del Bayern de Múnich han marcado entre los dos 10 de los 11 goles de su equipo.

- Problemas defensivos -

Para Inglaterra, las dudas surgen al otro lado del campo.

El lateral derecho Reece James, titular al principio del torneo, se ha perdido los tres últimos partidos por una lesión muscular y su presencia el sábado es muy incierta después de que no entrenara esta semana.

La suspensión de dos partidos impuesta a Quansah, por la tarjeta roja recibida contra México, agrava las carencias atrás, ya que el lateral izquierdo había sustituido a James por la derecha.

Frente a Noruega, Tuchel podría verse obligado a recomponer su zaga poniendo a John Stones en el centro de la defensa y desplazando a Ezri Konsa al lateral derecho. Un contratiempo en el peor momento, cuando el equipo se dispone a afrontar a Haaland.

Inglaterra lo sabe, tendrá prohibido despistarse con el delantero noruego. El Cíborg mostró una vez más contra Brasil su frialdad y eficacia ante la portería. Un cabezazo y un misil ajustado al poste acabaron con el recorrido mundialista de la Canarinha en apenas 11 minutos.

Bajo el calor húmedo de Miami, Haaland se enfrentará a sus compañeros de club, el lateral Nico O’Reilly y el central Marc Guehi, y a su amigo Bellingham, con el que compartió dos temporadas en el Borussia Dortmund.

O'Reilly declaró a la prensa en la base de Inglaterra en Kansas City que Haaland era la gran amenaza de Noruega, pero aseguró que el equipo no dependía de un solo hombre.

"Tienen grandes jugadores por todo el campo que pueden generar mucho peligro", dijo. "Pero, por supuesto, si podemos anularlo, sería un factor enorme", dijo sobre el ariete noruego.

Inglaterra tendrá la ventaja de la experiencia. El sábado disputará un partido de cuartos por tercer Mundial consecutivo. Pero con su gigante rubio, Noruega puede soñar.