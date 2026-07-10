Cómo funcionan los interceptores Patriot que Ucrania fabricará con autorización de Trump

Durante una cumbre de la OTAN, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos avanzará en una licencia para que Ucrania produzca interceptores Patriot. La iniciativa busca que el país europeo desarrolle su propia capacidad industrial para abastecer sus sistemas de defensa aérea sin depender exclusivamente de los envíos estadounidenses.

El plan de Ucrania para producir interceptores Patriot bajo licencia de EE.UU.

“Ucrania recibe con satisfacción la disposición de la Casa Blanca a cooperar en materia de misiles Patriot. Siempre he deseado que EE.UU. sea nuestro principal socio en este ámbito”, señaló la embajadora de Ucrania en EE.UU., Olha Stefanishyna, según lo retomado por ABC News. “Esperamos convertir estas señales positivas en decisiones concretas”, agregó.

Donald Trump otorgará a Ucrania una licencia para fabricar interceptores de misiles Patriot PRESIDENCIA DE UCRANIA - PRESIDENCIA DE UCRANIA

El anuncio fue recibido con expectativa por el gobierno ucraniano, aunque todavía no se dieron a conocer los detalles operativos ni un cronograma definido para poner en marcha la producción. Las autoridades de Kiev consideraron que el proyecto puede representar un paso hacia una mayor autonomía en materia de defensa.

Mientras tanto, el presidente Volodímir Zelenski explicó que cuando las fuerzas ucranianas cuentan con suficientes interceptores logran neutralizar una gran parte de los misiles rusos, pero advirtió que la escasez de proyectiles limita la capacidad para enfrentar amenazas balísticas. “No hay suficientes medios de defensa, especialmente en lo que respecta a los misiles para los sistemas Patriot“, indicó en un video publicado por AP News.

Cómo funcionan los interceptores Patriot PAC-3 y qué capacidad tienen

La licencia anunciada contempla la fabricación de interceptores de la familia Patriot PAC-3, utilizados para interceptar misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Se trata de la versión más moderna del sistema desarrollado por la empresa Lockheed Martin.

De acuerdo con la información oficial, una de sus principales características es el sistema denominado Hit-to-Kill, que elimina el objetivo mediante impacto directo en lugar de utilizar una carga explosiva de fragmentación. El misil destruye la amenaza gracias a la energía generada por la colisión con el blanco.

Para alcanzar ese nivel de precisión, el interceptor incorpora un radar activo que le permite localizar el objetivo durante la etapa final del vuelo. Además, dispone de 180 pequeños motores de corrección instalados en la parte delantera, encargados de realizar ajustes de trayectoria antes del impacto.

Según lo agregado por la organización sin fines de lucro y no partidista fundada en 2002, la Alianza para la Promoción de la Defensa Antimisiles (MDAA, por sus siglas en inglés), este sistema incorpora varios modelos. Entre esos se encuentran:

El PAC-3 CRI , una versión de menor tamaño respecto de generaciones anteriores. Su diseño permite que un lanzador Patriot transporte hasta 16 interceptores en lugar de cuatro, lo que aumenta la capacidad de respuesta de cada batería.

, una versión de menor tamaño respecto de generaciones anteriores. Su diseño permite que un lanzador Patriot transporte hasta 16 interceptores en lugar de cuatro, lo que aumenta la capacidad de respuesta de cada batería. El PAC-3 MSE, equipada con un motor de mayor rendimiento, superficies de control ampliadas y mejoras en sus sistemas internos. Estas modificaciones incrementan el alcance y la altura de interceptación frente a amenazas de mayor complejidad.

Trump no precisó cuál de estas versiones podría producir Ucrania bajo licencia. Sin embargo, ambas forman parte de la línea de interceptores desarrollada por Lockheed Martin para los sistemas Patriot utilizados por distintos países.

Los expertos en defensa advierten que este proyecto enfrentará grandes obstáculos logísticos y de seguridad lockheedmartin.com

Por qué fabricar interceptores Patriot podría llevar varios años

Analistas del sector de defensa consideraron que el proyecto no resolverá las necesidades inmediatas de Ucrania. La instalación de una línea de producción exige infraestructura especializada, proveedores certificados y procesos de fabricación que podrían extenderse durante varios años.

“El problema es que estas cosas no son como encender un interruptor. Se puede destinar el dinero necesario, pero eso no se materializará ni aumentará la capacidad de producción durante un período de tiempo significativo”, explicó a ABC News Bradley Bowman, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un instituto de investigación sin fines de lucro y no partidista. “Desafortunadamente, en muchos casos, el tiempo es precisamente lo que falta”, agregó.

Los especialistas también señalaron que la transferencia de una tecnología de estas características implica cumplir estrictos requisitos de seguridad y protección industrial. A ello se suma el riesgo de que información técnica pueda quedar expuesta durante el proceso de producción.

“Existen riesgos graves al entregar este tipo de tecnología a Ucrania”, señaló Jennifer Kavanagh, analista militar del centro de estudios sobre seguridad nacional y política exterior de Defense Priorities. “Es muy probable que eso signifique que Rusia termine teniendo acceso a las especificaciones tácticas de los misiles Patriot, lo que obviamente pondría en riesgo a las fuerzas estadounidenses”, señaló.

Otro factor mencionado es la seguridad física de las futuras instalaciones. Una fábrica ubicada dentro del territorio ucraniano podría convertirse en un objetivo militar, por lo que algunos expertos consideraron que una parte de la producción inicial podría desarrollarse en otros países europeos.

“En los próximos días recibiremos un paquete de EE.UU., y también tengo acuerdos por separado con los europeos”, indicó Zelenski, según lo retomado por ABC News. “Todavía no hay fechas, pero habrá más acuerdos PAC-3”, aseguró.