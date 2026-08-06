La matriz de Google reestructura su división de IA

Google anunció el miércoles una profunda reorganización de su departamento de inteligencia artificial; su figura, Demis Hassabis, dejará la gestión cotidiana para ocuparse de los desarrollos más avanzados de la IA y en la estrategia de largo plazo.

De igual manera, Alphabet, la empresa matriz de Google, comunicó la salida de varios investigadores de primer nivel, frente al retraso que acusa con respecto a sus competidores de OpenAI y Anthropic.

Hassabis, premio Nobel de Química 2024 y cofundador de DeepMind, deja la dirección operativa de Google DeepMind, el laboratorio que desarrolla los modelos de IA Gemini.

El británico pasará a ser presidente de esta división y director científico de Alphabet, con el objetivo de dedicarse, según escribió en un mensaje a los empleados, al mayor avance de la "inteligencia artificial general" (AGI), una etapa que, a su juicio, está "al alcance de la mano" y en la que la IA sería tan capaz como el cerebro humano.

El cambio "me permitirá centrarme en la estrategia a largo plazo y en acelerar los avances científicos, incluido profundizar mi trabajo en Isomorphic, para ayudar a curar enfermedades", escribió Hassabis en una publicación en redes sociales.

La reestructuración se produce cuando el gigante de Mountain View (California) tiene dificultades para seguir el ritmo de los líderes del sector.

El nuevo modelo estrella de Google, Gemini 3.5 Pro, prometido inicialmente para junio, sigue sin salir, mientras que sus competidores OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude) han lanzado varios modelos considerados más eficaces.

La acción de Alphabet perdió cerca del 4% el miércoles tras el anuncio.