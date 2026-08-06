El pueblo de Alaska donde casi todos viven en un mismo edificio de 14 pisos y los niños cruzan un túnel para ir a la escuela

Ubicado en la costa oeste del estrecho de Prince William, se encuentra Whittier. Más allá de los paisajes que lo rodean, este pueblo de Alaska destaca porque la mayor parte de sus 200 habitantes vive en un mismo edificio de 14 pisos con todo lo necesario para su día a día.

Whittier, el pueblo de Alaska donde los habitantes viven en un complejo militar

En las afueras de Whittier se ubica un edificio llamado Begich Towers, un antiguo complejo militar donde, según NPR, vive la mayoría de sus habitantes. Incluso, la oficina de correos y la comisaría de policía se encuentran ahí.

Una de las razones por las que la mayor parte de los residentes y servicios se ubican en el mismo lugar es que se trata de un pueblo al que no es fácil acceder. Se puede llegar a este lugar de Alaska por mar o a través de un largo túnel de un solo carril que atraviesa las montañas y cierra por la noche.

A ello se suman los vientos invernales que alcanzan las 60 millas por hora (96 kilómetros por hora). Por eso, los residentes prefieren tener todo lo que necesitan bajo un mismo techo: una lavandería, una tienda de conveniencia, una clínica y hasta una iglesia.

La escuela en Whittier tiene un túnel subterráneo

NPR entrevistó a Erika Thompson, una maestra que vive en Begich Towers y se traslada hasta la escuela que está justo detrás del edificio. Más allá de que ambas edificaciones están pegadas, lo llamativo es que se llega al lugar a través de un túnel subterráneo.

Thompson declaró que aunque entiende la fascinación que despierta el lugar, considera que la vida en Whittier es bastante normal. “Para mí es simplemente mi hogar. En general, conoces a todo el mundo. Es una comunidad bajo un mismo techo. Tenemos todo lo que necesitamos”, dijo.

El edificio Begich Towers alberga a la mayoría de la población de Whittier Google Maps

Actividades turísticas para visitantes en Whittier, Alaska

Enclavada entre glaciares y montañas, Whittier atrae a miles de visitantes cada año por sus paisajes costeros y fauna marina.

De acuerdo con el portal web alaska.org, estas son algunas de las actividades turísticas más destacadas:

Cruceros : existen algunos de solo un día para observar glaciares, ballenas, nutrias marinas y focas.

: existen algunos de solo un día para observar glaciares, ballenas, nutrias marinas y focas. Kayak de mar para explorar los glaciares: las excursiones parten de los muelles o desde cruceros que permiten desembarcar en zonas más remotas.

para explorar los glaciares: las excursiones parten de los muelles o desde cruceros que permiten desembarcar en zonas más remotas. Excursiones en moto acuática: guías expertos llevan a los visitantes a ver los glaciares y otros miradores panorámicos.

en moto acuática: guías expertos llevan a los visitantes a ver los glaciares y otros miradores panorámicos. Senderismo : el más popular es Portage Pass que ofrece vistas del canal Passage y del glaciar.

: el más popular es Portage Pass que ofrece vistas del canal Passage y del glaciar. Lugares históricos: el pueblo cuenta con diferentes lugares de interés como el Monumento a Los Pioneros, el Monumento al Terremoto de 1964, el Monumento Conmemorativo del Ferrocarril de la Segunda Guerra Mundial y el puerto.

Whittier ofrece paisajes que pueden descubrirse a través de cruceros y excursiones Alaska.org

La historia de Whittier y su vínculo con el ejército de Estados Unidos

De acuerdo con el portal web alaska.org, la zona de Whittier es la vía de paso entre Prince William Sound y Turnagain Arm. Aunque en 1914 la Expedición de Ingeniería de Alaska proyectó una vía ferroviaria en la zona, fue el ejército de Estados Unidos el que convirtió al pueblo en lo que es hoy.

En 1941, el ejército estadounidense eligió esta región para servir de apoyo en caso de que el puerto de Seward no pudiera utilizarse. Por ello se emprendió la construcción de un túnel ferroviario que hoy es el paso de carretera más largo de Norteamérica.

Aunque el puerto militar fue abandonado tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría impulsó la reactivación del pueblo. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense construyó viviendas y espacios recreativos para más de 1000 personas.

Entre las estructuras que aún se conservan de aquella época está el edificio Hodge de 14 pisos, ahora Begich Towers, que fue adquirido por la ciudad en 1972 y hoy alberga a la mayoría de sus habitantes.