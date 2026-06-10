La medular de la Roja, el abanico más colorido de Luis de la Fuente

"Creo que en el centro del campo tenemos a los seis mejores jugadores del mundo", despachó sin complejos el lunes un Luis de la Fuente al que siempre se le llena la boca cuando se trata de elogiar a sus jugadores, a cinco días del debut de España en el Mundial.

La campeona de Europa vela armas en su campo base de Chattanooga (Tennessee) antes de arrancar el lunes (16.00 GMT) en Atlanta frente a la debutante Cabo Verde.

Para su primer once De la Fuente tiene seis candidatos y tres plazas para la media con Rodri, Pedri y Fabián Ruiz partiendo desde la pole position.

- Rodri, liderazgo -

El centrocampista del Manchester City (29 años, 61 partidos) vuelve al Mundial tres años y medio después de jugar como central en Catar 2022, con Sergio Busquets inamovible para Luis Enrique.

Campeón de Europa en 2024 con la Roja, un par de meses después se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla. Recoge el Balón de Oro con muletas.

Desde entonces, un calvario para volver a ser el mismo. Tras casi un año de recuperación, las lesiones musculares han lastrado su continuidad para ver su mejor versión.

Además de aportar un perfil completísimo, Rodri ofrece al grupo liderazgo, especialmente tras las salidas de Álvaro Morata y Dani Carvajal.

- Pedri, la magia -

Líder ofensivo de la selección española, el canario (23 años, 40 partidos) ha retrasado su posición para estar en la sala de máquinas del centro del campo.

Incansable y ultracompetitivo, Pedri paga en ocasiones el exceso de kilómetros y la repetición de esfuerzos, por lo que en un torneo como el Mundial debe dosificarse.

En la pasada Eurocopa maravilló con su fútbol hasta que una durísima entrada de Toni Kroos le apartó en cuartos de la recta final del torneo.

- Fabián Ruiz, en plenitud -

El espigado medio (30 años, 41 partidos) llega al Mundial como flamante vigente doble campeón de Europa con el París Saint-Germain.

Tras varios meses lesionado, Fabián Ruiz apareció en la recta final del curso para recuperar la titularidad y volver a ser pieza importante en el equipo de Luis Enrique.

En la selección española había relanzado su carrera con un rendimiento impresionante en la Eurocopa. Dos años después llega al Mundial en plenitud.

- Zubimendi, la serenidad -

El canterano de la Real Sociedad (27 años, 25 partidos) ha vivido un primer curso en la Premier League lleno de emociones. Llegó en el momento perfecto para ayudar al Arsenal a recuperar el título 22 años después.

Los penales separaron a los Gunners de su primera Liga de Campeones en la final de Budapest ante el PSG.

Y Zubimendi, que lo había jugado todo durante muchos meses, acabó pagando el esfuerzo físico. Exhausto, perdió su puesto en el once de Mikel Arteta.

Tras algunas semanas para recuperar el aliento, Zubimendi es una garantía para De la Fuente por serenidad y talento para distribuir el balón, como demostró en la final de la pasada Eurocopa ante Inglaterra, cuando salió del banquillo para sustituir sin pestañear a Rodri.

- Mikel Merino, un cazagoles -

Un llegador (29 años, 41 partidos) es una pieza demasiado valiosa en la Roja, acostumbrada a un perfil menos rotundo en el medio, como para no llevarla en la maleta.

Poco importa que Merino se haya perdido prácticamente toda la segunda mitad de la temporada con el Arsenal por una lesión ósea en el pie derecho.

Autor de un golazo de cabeza en la prórroga que eliminó a Alemania en la pasada Eurocopa, Merino ha sido incluso utilizado con éxito por Arteta como nueve cuando las lesiones le habían dejado sin delanteros.

- Gavi, el guerrero -

"Mi guerrero", lo define Pedri sin titubear. Tras mucho sufrimiento, Gavi (21 años, 28 partidos) disputará su segundo Mundial.

Mucho cambiaron las cosas desde Catar 2022, cuando era un fijo para Luis Enrique. El medio del Barça se rompió los ligamentos con la selección en 2023 y cuando volvía a tener continuidad recayó de esta lesión.

En los últimos meses su técnico Hansi Flick le fue dando más protagonismo y De la Fuente lo incluyó en la lista, con Gavi celebrando por todo lo alto, con la misma vehemencia que muestra en el campo, su regreso a una gran competición tras no estar en la Eurocopa.