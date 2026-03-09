La MLS suspende de por vida a dos jugadores por "Apuestas extensas en fútbol"

La liga de fútbol norteamericana (MLS) anunció este lunes suspensiones de por vida a los jugadores ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah por participar en apuestas sobre partidos de la competición, incluyendo compromisos de sus propios equipos.

Jones y Yeboah, que coincidieron en la temporada 2024 en el Columbus Crew, no forman parte de ningún equipo de la MLS en la actualidad.

"Tras revisar los resultados de la investigación, la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas extensas en fútbol, incluyendo en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025", dijo la MLS al reportar las conclusiones del caso, que se suma a otros recientes escándalos relacionados con apuestas en ligas norteamericanas, como la NBA.