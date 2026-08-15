La nadadora estadounidense Kate Douglass rompe el récord mundial de los 50 metros libres

La nadadora estadounidense Kate Douglass rompió este sábado el récord mundial de los 50 m estilo libre femenino, al registrar un tiempo de 23,49 segundos en las eliminatorias del Campeonato Pan Pacífico

Douglass, de 24 años, superó la marca mundial de 23,55 segundos establecida por su compatriota Gretchen Walsh el 18 de junio en el Trofeo Sette Colli de Roma

La impresionante actuación de Douglass se produjo poco más de 12 horas después de que lograra el segundo mejor tiempo de la historia en los 100 m estilo libre, durante la primera posta del victorioso relevo 4x100 m estilo libre del equipo de Estados Unidos

Tocó la pared en 51,69 segundos, a una centésima del récord mundial establecido por la holandesa Marrit Steenbergen en junio

Tras la proeza de Douglass, la final de los 50 m libres de este sábado promete ser espectacular, pues enfrentará a la nueva plusmarquista con la recientemente vencida

Walsh, quien nadó en la última serie después de que Douglass rompiera su récord, tocó la pared en 23,78 segundos, el segundo mejor tiempo de la mañana

La australiana Meg Harris, quien superó a Walsh para ganar los 100 m libres el jueves, fue la tercera más rápida con 24,22