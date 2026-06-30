La NASA promete enviar un balón a la Luna si EE.UU. gana el Mundial

El director de la NASA prometió el martes enviar un balón a la Luna si la selección de fútbol de EE.UU. gana el Mundial de 2026 que se disputa en Norteamérica.

Para el inicio del torneo, que se realiza en EE.UU., Canadá y México, la NASA ya había enviado un balón de la FIFA a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Pero si llegara a triunfar el equipo estadounidense, la NASA celebraría enviando otro balón mucho más lejos: a la Luna, declaró Jared Isaacman, administrador de la agencia, en un evento el martes.

"Vamos, equipo de Estados Unidos, ¡hagan lo necesario!", dijo.

El balón sería enviado junto con instrumentos científicos, como parte del plan de EE.UU. de construir, en los años venideros, una base en la superficie lunar.

"Es bastante ligero (el balón; NDLR), y pienso que podríamos arreglárnoslas con su volumen, así que todo depende de la selección masculina", dijo Carlos García-Galán, responsable de la NASA para la base lunar.

Pese a ser anfitrión, EE.UU. no está entre los favoritos para ganar el Mundial.