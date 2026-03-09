La NBA cancela homenaje de los Hawks a un club de striptease de Atlanta

La NBA anunció este lunes la cancelación de una noche promocional planeada por los Atlanta Hawks para rendir homenaje a un famoso club de striptease de la ciudad.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró en un comunicado que la promoción propuesta para el 16 de marzo, "Magic City Monday", se había descartado tras recibir retroalimentación de las partes interesadas de la liga.

"Cuando nos enteramos de la promoción programada por los Atlanta Hawks, contactamos con sus directivos para comprender mejor sus planes y fundamentos", declaró Silver.

"Si bien apreciamos la perspectiva del equipo y su deseo de seguir adelante, hemos escuchado importantes inquietudes de una amplia gama de partes interesadas de la liga, incluyendo aficionados, socios y empleados. Creo que cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad de la NBA en general".

Magic City es un destacado club de entretenimiento para adultos en Atlanta con fuertes vínculos con la industria del rap y el hip hop.

Sin embargo, la decisión de los Hawks de honrar al club con una noche promocional para el partido en casa de la próxima semana contra los Orlando Magic generó críticas de algunos jugadores de la liga.

El as de los San Antonio Spurs, Luke Kornet, había pedido a los Hawks que cancelaran la promoción, argumentando que corría el riesgo de que la NBA "fuera cómplice de la posible cosificación y maltrato de las mujeres".

La NBA busca "ofrecer un entorno donde los aficionados de todas las edades pudieran venir y disfrutar del baloncesto con seguridad y donde pudiéramos celebrar la historia y la cultura de las comunidades con plena conciencia (...) La celebración de un club de striptease no es una conducta acorde con esa visión", escribió.

La postura de Kornet recibió el apoyo del veterano de los Golden State Warriors, Al Horford, quien republicó la declaración del jugador de los Spurs con el mensaje: "Bien dicho, Luke".