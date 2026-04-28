La NBA impone multas a dos jugadores de los Lakers por su conducta hacia los árbitros

Las bases de Los Angeles Lakers, Marcus Smart y Luke Kennard, fueron multados el lunes por la NBA por criticar el arbitraje tras una derrota en los playoffs en Houston, según anunció la liga.

Smart recibió una multa de 35.000 dólares por cuestionar la integridad de los árbitros del partido. El jugador se quejó ante el árbitro James Williams por expulsiones consideradas innecesarias.

Kennard fue sancionado con 25.000 dólares por dirigir lenguaje inapropiado hacia los árbitros.

Ambos incidentes ocurrieron el domingo tras la victoria de Houston por 115-96 sobre los Lakers, resultado que dejó a los Rockets 3-1 arriba en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste al mejor de siete partidos.

Los Lakers pueden avanzar a la segunda ronda con una victoria en casa sobre los Rockets el miércoles.

Houston evitó la eliminación, pero debe ganar el miércoles para forzar un sexto partido el viernes en Houston.

Un séptimo encuentro decisivo, si fuera necesario, se disputaría el domingo en Los Ángeles.