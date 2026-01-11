La NBA suspende al alemán Schröder por pelea fuera de la cancha

El escolta alemán de los Sacramento Kings, Dennis Schröder, fue suspendido tres partidos por la NBA por "confrontar e intentar golpear a otro jugador", informó la liga norteamericana de baloncesto el sábado.

La NBA indicó en un comunicado que el incidente ocurrió unos 40 minutos después de la derrota de los Kings por 125-101 ante Los Angeles Lakers el 28 de diciembre pasado en la Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

Allí, según la liga, "Schröder buscó al jugador en un pasillo del estadio e inició la confrontación".

La liga no identificó al jugador rival, pero varios medios estadounidenses informaron que se trataba del base esloveno Luka Doncic, quien intercambió palabras acaloradas con Schröder durante el partido.

El alemán comenzará a cumplir su suspensión el domingo, cuando los Kings reciban a los Houston Rockets.

También se perderá la revancha contra los Lakers y otro partido de la temporada regular de la NBA contra los New York Knicks.

Schröder, de 32 años, promedia 13.0 puntos, 5.7 asistencias y 3.3 rebotes en 31 partidos esta temporada.