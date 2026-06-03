La NHL renueva su Juego de Estrellas 2027 con formato internacional

Los directivos de la Liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL) anunciaron un formato renovado para el Juego de Estrellas a partir de 2027, con equipos de Canadá, Suecia, Finlandia, Estados Unidos y un combinado "Resto del mundo"

El evento se celebrará el 6 de febrero de 2027 en el UBS Arena, en las afueras de Nueva York, hogar de los New York Islanders, con los equipos compitiendo en un torneo todos contra todos en formato de tres contra tres

El recinto debía haber albergado el evento este año, pero fue cancelado cuando la NHL aceptó interrumpir la temporada para permitir que sus jugadores participaran en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán

"Nunca hubo nada malo con el formato del Juego de Estrellas que hemos estado usando en los últimos años", dijo el comisionado de la NHL, Gary Bettman

"Creemos que lo que hemos planteado va a ser divertido y entretenido, y de eso se trata realmente"

El equipo Resto del mundo estará integrado por jugadores de países distintos a las otras naciones participantes, incluido talento ruso

En 2025 se disputó el torneo de las Cuatro Naciones de la NHL, recordado por las tres peleas que estallaron al inicio de un partido entre Estados Unidos y Canadá. Antes de eso, el Juego de Estrellas había utilizado formatos con capitanes eligiendo jugadores y equipos conformados por divisiones