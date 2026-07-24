Double Eagle Liberty Head: así es la moneda de oro que encabezó las subastas de julio con una venta de US$170.800

La moneda Double Eagle Liberty Head de 1888 en versión proof fue la protagonista en una reciente subasta de Heritage Auctions. La pieza, con la calificación PR64 deep cameo, fue adjudicada por US$170.800 durante la edición Summer FUN U.S. Coins Signature, por lo que se convirtió en el mejor resultado para un ejemplar de ese año con esa clasificación.

Double Eagle de 1888: por qué esta moneda de oro es una rareza numismática

El ejemplar pertenece a la serie Liberty Head de US$20, diseñada por James Barton Longacre, una colección que permaneció en circulación entre 1877 y 1907. De acuerdo con el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), estas piezas presentaron modificaciones en la denominación, que pasó de mostrar “TWENTY D.” a “TWENTY DOLLARS”, mientras el diseño principal del anverso y el reverso se mantuvo sin cambios.

Monedas de oro Double Eagle de $20 en calidad Proof de la Colección James A. Stack Sr.

Durante ese período se acuñaron monedas en Filadelfia y, en distintos años, también en Carson City, San Francisco, Nueva Orleans y Denver. Dentro de esta serie, las emisiones proof ocupan un lugar especial. Aunque todos los años se fabricaron versiones de prueba, las correspondientes a finales de la década de 1880 figuran entre las más escasas. Se calcula que actualmente permanecen entre 20 y 25 piezas en todos los grados de conservación.

En la reciente venta del evento organizado por Heritage Auctions, la Double Eagle sobresalió por combinar un nivel de conservación elevado con una disponibilidad extremadamente limitada. Los especialistas coinciden en que la rareza de estas piezas explica buena parte de su cotización.

El ejemplar subastado recientemente recibió la clasificación de PR64DCAM debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

Cómo identificar una Double Eagle Liberty Head valiosa y cuáles son sus características

El ejemplar subastado presenta superficies espejadas con un tono naranja dorado que contrasta con los relieves de acabado escarchado, un efecto conocido entre los coleccionistas como deep cameo. Esa combinación constituye una de las cualidades más valoradas en este tipo de acuñaciones.

Otro aspecto señalado por los especialistas de Heritage Auctions es la apariencia lisa y reflectante de los campos de la moneda. Esa característica permite diferenciarlo de otros proof de 1888 que exhiben una textura similar a la “piel de naranja”, atribuida a diferencias en el tratamiento térmico aplicado a los cospeles antes de la acuñación.

Entre sus características también se debe observar:

Año: 1888.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: James Barton Longacre.

Borde: juncoso,

Diámetro: 34 milímetros.

Peso: 33,40 gramos.

Acuñación: 105 unidades (se cree que sobreviven hasta el día de hoy entre 20 y 25 piezas).

Composición: 90% oro y 10% cobre.

Anverso: muestra la figura de la Libertad rodeada de 13 estrellas y la fecha “1888″ en la parte inferior.

Reverso: está compuesto por un águila con escudo, alas desplegadas y una banda con la inscripción “E PLURIBUS UNUM”. En el perímetro superior e inferior se encuentran las frases “UNITED STATES OF AMERICA” y “TWENTY DOLLARS”.

Aunque bajo aumento pueden observarse pequeñas marcas de contacto en el rostro de la Libertad y leves puntos rojizos originados por la aleación metálica, la pieza subastada mantiene una calidad visual superior a la que suele asociarse con la categoría PR64. Este motivo es por el que se encuentra entre los ejemplares más destacados conocidos.

La moneda fue acuñada en 90% oro y 10% cobre Heritage Auctions

Cuánto vale una Double Eagle de oro según su grado de conservación PCGS

Los registros de Heritage Auctions indicaron que solo cuatro monedas de 1888 recibieron la calificación PR64 deep cameo, mientras que un grupo reducido alcanza grados superiores. La comparación con la emisión de 1887 también evidencia la singularidad de este ejemplar. Aunque ambas corresponden a versiones proof, se estima que sobreviven entre 30 y 40 unidades de 1887, frente a aproximadamente 20 a 25 del año siguiente, lo que incrementa el interés por estas últimas.

Según la guía de precios de PCGS, una Double Eagle de 1888 con certificación PR63 deep cameo puede alcanzar alrededor de US$115 mil, mientras que las piezas calificadas como PR66 o superiores pueden superar los US$525 mil. En ese contexto, la venta por US$170.800 del ejemplar PR64 deep cameo confirma el atractivo que mantienen las piezas de oro estadounidenses de finales del siglo XIX.