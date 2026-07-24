El triunfo silencioso de China en la guerra arancelaria

NUEVA YORK.– La respuesta de China a la nueva ronda de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump fue discreta. Pekín emitió un comunicado de protesta, pero a diferencia de anteriores intercambios de medidas, no presentó una respuesta contundente.

China tiene motivos para mantener un perfil bajo. Hasta el momento, ha salido fortalecida de la guerra comercial con Estados Unidos. Hace un año, Trump amenazó con imponer aranceles a los productos chinos de hasta el 145%. Los aranceles que Trump impuso a los productos chinos el viernes fueron de tan solo el 12,5%.

Si se tienen en cuenta los aranceles anteriores, incluidos los de la primera presidencia de Trump, el arancel promedio ponderado sobre los productos chinos se sitúa ahora en el 23,1%, inferior al de Brasil o Canadá.

Los funcionarios chinos también confían en que los aranceles no aumentarán mucho más, tras obtener la garantía de una tregua por parte de los negociadores comerciales estadounidenses. Ese acuerdo, que según expertos en comercio tiene un límite de aproximadamente el 20%, se selló posteriormente con un apretón de manos entre el líder supremo de China, Xi Jinping, y Trump en octubre pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping Evan Vucci - Pool Reuters

Los nuevos aranceles tendrán un impacto limitado en China por el momento, según analistas de Guojin Securities, una firma financiera en Chengdu, China, que calculó la nueva tasa arancelaria global. La tasa anterior era del 21,9%.

Los aranceles impuestos a China forman parte del esfuerzo más amplio de Trump para transformar el comercio mundial. El viernes, la administración impuso aranceles a más de 80 socios comerciales por supuestamente no aprobar ni aplicar leyes que prohíban el trabajo forzoso. Los nuevos aranceles, que oscilaban entre el 10% y el 12,5%, reemplazaron un arancel global del 10% que había expirado.

La Casa Blanca impuso los aranceles en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles a países extranjeros que incurran en prácticas comerciales irrazonables o discriminatorias. Se prevé la imposición de más aranceles en las próximas semanas, tras una propuesta del gobierno para compensar lo que la Casa Blanca denomina prácticas desleales en los sectores manufactureros de varios países, incluida China.

Los medios estatales chinos calificaron el viernes la política del gobierno de Trump como “los interminables aranceles de Estados Unidos” y añadieron que Washington “ha encontrado un nuevo pretexto para abusar de los aranceles”. No se espera que ninguno de estos aranceles supere los anunciados por Trump en virtud de una ley de emergencia internacional el 2 de abril de 2025, que él denominó “Día de la Liberación”. El Tribunal Supremo anuló en febrero el uso que hizo el Sr. Trump de dicha ley para imponer aranceles.

Trabajadores cargan bolsas de azufre sólido importado en un camión en un puerto de Nanjing, en la provincia oriental china de Jiangsu CHINATOPIX

El Ministerio de Relaciones Exteriores mostró mayor moderación. En una rueda de prensa habitual el viernes, un vocero afirmó que China se oponía a “toda forma de aranceles unilaterales”, pero no respondió cuando se le preguntó si el país tomaría represalias.

Según expertos en comercio, China podría sentirse reconfortada por la promesa, percibida por Trump, de limitar los aranceles.

“Entiendo que existe un acuerdo tácito sobre la imposición de aranceles adicionales del 20%, y que, a través de estas investigaciones del artículo 301, cualquier hallazgo sobre China convenientemente no superaría ese porcentaje”, afirmó Wendy Cutler, vicepresidenta sénior del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática.

Añadió que cualquier arancel superior al 7,5% sobre China en la próxima ronda pondría en riesgo la frágil tregua e incitaría a represalias. Trump anunció que Xi visitará Washington en septiembre.

Los negociadores comerciales establecieron ese límite el año pasado durante las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Días después, Trump y Xi cerraron un acuerdo comercial en Corea del Sur, pactando una tregua arancelaria de un año.

Durante las reuniones con Xi en Pekín en mayo, Trump afirmó que no habían hablado de aranceles.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio de China rebatió sus declaraciones, afirmando en un comunicado que Estados Unidos y China habían mantenido “conversaciones profundas sobre aranceles”. El ministerio añadió que esperaba que Washington “cumpliera sus compromisos” y garantizara que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos “no superaran el nivel estipulado” durante las conversaciones de octubre.

Una mina de tierras raras en el distrito minero de Baiyunebo, Baotou, en la Región Autónoma de Mongolia en el norte de China Uncredited - CHINATOPIX

Expertos en comercio afirmaron que Pekín estaba marcando un límite en los aranceles tras un año de resistencia a Washington, igualando cada uno de los aranceles cada vez más altos impuestos por Trump con los suyos propios y reforzando el control sobre las exportaciones de tierras raras. China domina las cadenas de suministro globales de tierras raras, materiales esenciales para una amplia gama de aplicaciones, desde aviones de combate hasta motores en asientos de automóviles.

“En mi opinión, durante el resto del mandato de Trump, probablemente no habrá nuevos aumentos arancelarios drásticos y generalizados”, declaró Tu Xinquan, decano del Instituto de la OMC de China en la Universidad de Negocios y Economía Internacionales de Pekín.