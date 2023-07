La nueva faceta de Alana Lliteras, ganadora de Top Chef VIP 2

escuchar

Alana Lliteras se convirtió hace una semana en la ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP, el reality show gastronómico de Telemundo. Desde entonces, recibió diversas propuestas, una de ellas como conductora principal de uno de los programas más importantes de la cadena estadounidense. Fue la joven mexicana quien dio detalles de lo que se aproxima en su futuro profesional y todo indica que seguirá en proyectos televisivos.

Alana lleva varios días como presentadora invitada en Hoy día, el matutino más popular de Telemundo y uno de los más vistos por los televidentes de habla hispana. Si bien no se sabe si solo estará temporalmente o si ya se perfila para quedarse como conductora principal, su presencia causó gran furor en redes sociales.

La propia Alana Lliteras compartió en Instagram algunas fotos dentro del foro de Hoy día @alanalliteras/Instagram

Por otro lado, Lliteras argumentó en una entrevista para el programa En casa con Telemundo, con Carlos Adyan, que sea en Hoy día o no, de lo que sí está segura es que quiere continuar en la pantalla chica: “La verdad, soy una persona que me encanta estar en constante aprendizaje y todas las oportunidades que se me presenten las aprovecho, no las dejo ir, porque una oportunidad no se presenta dos veces, entonces realmente, lo que salga. Yo estoy superabierta y dispuesta a ver en qué más podemos ser buenos”.

Incluso dio detalles de cómo se prepara para su nueva faceta como estrella de la televisión, sin dejar de enfatizar en que no dejará de lado sus habilidades culinarias. “Estoy estudiando artes escénicas, actuación y todo eso. Puede ser un proyecto de actuación, puede ser un proyecto de conducción, pero sí o sí, la cocina va a seguir en mi vida”, expresó.

Su faceta como conductora no es desconocida, dado que ya estuvo al frente de un importante programa en TV Azteca, una de las televisoras más famosas de México. Luego de participar en el aclamado reality show de cocina Masterchef Junior y obtener el título, le ofrecieron un lugar como presentadora en el programa Venga la alegría, en su versión de fines de semana. No obstante, decidió retirarse de ese proyecto cuando tuvo la oportunidad de estrenarse como chef en Telemundo.

El triunfo de Alana Lliteras en Top Chef VIP 2

Alana fue considerada como la mejor participante al recibir el trofeo de la cocina más exigente de la televisión, según los jueces. El pasado 17 de julio se llevó a cabo la final de la competencia y ella fue uno de los cuatro finalistas. El reto para determinar al vencedor consistió en crear un menú de tres tiempos: entrada, plato principal y postre, para demostrar todo lo aprendido durante el concurso.

Alana Lliteras, la ganadora de Top Chef VIP 2 @telemundorealities/Instagram

La joven destacó con su entrada de helado de guacamole, acompañado con un toque de wasabi y una lámina de langosta. Para el plato fuerte, le dio al jurado un pipián de algas con cilantro, acompañado de una flor de calabaza en tempura, rellena de erizo. Al final, en el postre, hizo unas frutillas con crema, aunque con un toque peculiar: presentó su plato en forma de domo, con un crumble en el interior hecho de frutas picadas y mermelada.

