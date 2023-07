Jennifer Lopez cumplió 54 años, publicó fotos inéditas de cuando era chica y dejó a todos impactados

escuchar

Jennifer Lopez celebró su cumpleaños 54 de una manera muy especial y a través de las redes sociales. Además de mostrar los atuendos que usaría y de repostear las felicitaciones que le hicieron todos sus allegados, compartió una recopilación de imágenes de cuando era chica. Las diferentes fotos muestran su evolución a lo largo de las décadas, con recuerdos desde que era una bebé y hasta que se convirtió en una estrella pop internacional.

El clip lo hizo una cuenta de fans en Instagram, pero la intérprete de “On The Floor” no dejó pasar la oportunidad de dárselos a conocer a sus seguidores. En las postales se observan sus momentos más íntimos, como algunas veces en las que posó junto a su papá, cuando se graduó del secundario o cuando ya era una adolescente y salía a pasear con sus hermanas. En las fotos también hay un poco de su historia con Ben Affleck, con quien se casó el año pasado.

“¡Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa del mundo! Dios te bendiga, te amo mucho”, fue la descripción con la que el perfil de fans publicó la grabación. Muchos seguidores le enviaron sus felicitaciones a la artista: “La Diva del Bronx, una bomba latina, cumple años”; “Felicidades Jenny”; “Te amamos”, escribieron como parte de las diferentes reacciones.

Jennifer Lopez compartió un álbum de fotos de su vida en su perfil de Instagram

Por otro lado, la propia protagonista de Estafadoras de Wall Street (2019) publicó una imagen donde se la ve frente a un pequeño vestidor móvil, mientras su rostro destaca por su sonrisa: “Preparándome para celebrar”, detalla. Posiblemente ahí dejaría listos los últimos detalles para seleccionar el mejor atuendo para su cumpleaños o quizás estaba por hacer alguna colaboración, según muestra la descripción de esa instantánea.

El mensaje de JLo en su cumpleaños @jlo/Instagram

Los fans aprovecharon para dejar un despliegue de sus buenos deseos. Sin embargo, también destacaron los buenos amigos de JLo, entre los que estuvieron celebridades que le dejaron comentarios con cariño, como la actriz estadounidense Mary Philips, la cantante mexicana Thalía, la cantante Laura Pausini, la modelo alemana Heidi Klum y el DJ Dennis.

La emotiva felicitación de Salma Hayek a JLo por su cumpleaños

Uno de los mensajes de buenos deseos que más destacaron en el aniversario de la intérprete de “Dance Again” fue el que le hizo Salma Hayek. La actriz mexicana no dejó pasar desapercibida una fecha tan importante y la recordó mediante una imagen de antaño en la que aparecen varias celebridades en su juventud. “Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello”, le dedicó en el posteo.

La felicitación de Salma Hayek a JLo @salmahayek/Instagram

En la imagen, posan otras estrellas de cine, como Gael García Bernal, Susana Randon y hasta el propio Ben Affleck. Por su parte, JLo se limitó a responderle con varios emojis de corazón blanco y uno de festejo, para agradecerle el gesto y por haberle recordado sus comienzos en la industria.

