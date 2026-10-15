La nueva vocera de Trump, entre un malentendido y una nueva revelación sobre su título de abogada

WASHINGTON.- La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, continúa bajo un intenso escrutinio sobre sus credenciales profesionales, en medio de unas confusas declaraciones y tras la revelación de que no aprobó el examen de abogacía en California.

Rick Coca, vocero del Colegio de Abogados del Estado de California, afirmó que la entidad no tiene “ningún registro de Kate Sharon Zacharia o Kate Sharon Black” ni de ninguna versión de sus apellidos “que haya sido autorizada para ejercer derecho en California”. El boletín independiente Popular Information informó que tampoco encontró registros de habilitación en los 50 estados consultados ni en Washington DC.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. Julia Demaree Nikhinson - AP

La falta de registros llevó a Campaign for Accountability a presentar el miércoles una denuncia ante el Colegio de Abogados del Estado de California para solicitar que investigue si Zacharia se presentó falsamente como abogada, en una posible violación de la legislación estatal.

“En California, llamarte abogado sin matrícula no es exageración publicitaria; es un delito. El Colegio de Abogados del Estado debería investigar si la señora Zacharia ha engañado al público sobre sus credenciales y exigirle responsabilidades si lo ha hecho”, afirmó Michelle Kuppersmith, directora ejecutiva de la organización.

El organismo regulador señaló que no podía confirmar si había recibido la denuncia ni si había iniciado una investigación, debido a las normas de confidencialidad.

El presidente Donald Trump sale junto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, para hablar con los periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. Manuel Balce Ceneta - AP

Los cuestionamientos se intensificaron después de que Zacharia respondiera de manera confusa a un periodista que le preguntó el martes en qué Estado había aprobado el examen de abogacía. “Cuando me mudé a China”, contestó, sin aclarar a qué se refería.

En una conversación posterior con The New York Times, sostuvo que se trató de un malentendido. “Asumí que la pregunta era: ‘¿Dónde estuviste después de la facultad de derecho?’”, dijo. “Eso es todo lo que pude escuchar por encima del ruido del Marine One”, agregó, en referencia al helicóptero presidencial. “Y, por respeto al protocolo, la distancia que me separaba del presidente me impidió acercarme más para escuchar la pregunta”.

Según informó The Wall Street Journal, Zacharia se presentó al examen de abogacía de California después de graduarse de la Facultad de Derecho de Pepperdine en 2011, pero no lo aprobó, de acuerdo con una persona con conocimiento directo del asunto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. Julia Demaree Nikhinson - AP

Consultada sobre sus credenciales, Zacharia declaró: “Ejercí el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales correspondientes”. También sostuvo que, antes de comenzar a aparecer en televisión, consultó al presidente de Pepperdine sobre cómo debía identificarse. Según su relato, le recomendaron no utilizar las palabras attorney o esquire, pero le dijeron que podía usar lawyer, distintos términos que hacen referencia a los abogados en Estados Unidos.

En China

Zacharia obtuvo una licenciatura en artes en la Universidad Pepperdine en 2007 y su título de derecho en 2011. Tras graduarse, se mudó junto a su marido a Pekín, donde trabajó como asociada del equipo de práctica internacional del bufete Zhong Lun hasta 2013.

Durante casi dos años en esa firma, participó en operaciones transfronterizas y en la comunicación con clientes estadounidenses y multinacionales, según una persona familiarizada con su trabajo.

Q: You said Zacharia is an attorney. Where did she pass the bar exam? What state?



ZACHARIA: When I moved to China pic.twitter.com/LUAk4Vhqgp — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Los extranjeros pueden trabajar en estudios jurídicos chinos en operaciones internacionales, pero no pueden obtener una licencia para ejercer el derecho chino. Gary Gao, socio de Zhong Lun, explicó que el estudio contrata extranjeros para ayudar con el idioma y la comprensión de la cultura empresarial internacional. “No están ejerciendo el derecho chino en ningún momento”, afirmó.

Zacharia también dijo haber trabajado como asesora jurídica externa del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional. Su perfil de LinkedIn indica que fue asesora jurídica general de Fix California, una organización sin fines de lucro fundada por Richard Grenell, funcionario de la administración Trump, entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Katie Zacharia, la recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, escucha al presidente estadounidense Donald Trump mientras se dirige a los miembros del cuerpo de prensa. Andrew Leyden - ZUMA Press Wire DPA

Esa denominación también generó cuestionamientos. “No se puede ser asesor jurídico general de una empresa en Estados Unidos a menos que se esté habilitado para ejercer la abogacía”, afirmó Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, en declaraciones a The New York Times. Una persona familiarizada con el trabajo de Zacharia en Fix California sostuvo, en cambio, que ella dirigía y actuaba como enlace con los abogados externos de la organización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la había presentado como “una distinguida graduada de la Universidad Pepperdine y de la Facultad de Derecho Caruso de Pepperdine, abogada y frecuente analista en medios como Fox News y Newsmax” al anunciar su nombramiento.

La Casa Blanca defendió su decisión. Su director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que Zacharia está “excepcionalmente calificada y es muy inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense sobre todas las grandes cosas que el presidente Trump y su gobierno han estado haciendo, y desempeñará un trabajo extraordinario como secretaria de prensa”.

Un funcionario de la administración agregó que Trump no la contrató para ocuparse de asuntos jurídicos. Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene su respaldo a Zacharia a pesar de la polémica.

Agencias AP y diario The New York Times