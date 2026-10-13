Un acto fallido, solo tres preguntas y un final abrupto: el accidentado debut de la nueva vocera de Trump

WASHINGTON.- En su debut como secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia entró sonriente esta mañana a la sala James Brady, saludó a los periodistas con un cálido “buenos días”, y se quedó parada ante el atril unos escasos 14 minutos, tiempo en el que solo respondió tres preguntas, se mostró visiblemente nerviosa, tuvo un acto fallido al confundir a su “marido” con “mi presidente”, y cerró abruptamente su presentación en sociedad al derivar una catarata de consultas pendientes a su jefe: Donald Trump.

“Voy a terminar acá porque el presidente se dirige al Marine One para nuestro histórico viaje a Alaska, y allí [en el Jardín Sur] podrán hacerle todas las preguntas. Muchas gracias. Él responderá”, señaló la hasta hace poco comentarista conservadora, que fue apuntada por Trump para reemplazar a Karoline Leavitt en un puesto clave para la comunicación de la Casa Blanca.

Las reacciones negativas no se hicieron esperar. “Fue brutal”, afirmó bajo condición de anonimato un funcionario de la Casa Blanca a la cadena CNN. “Inusual”, la calificó otro. Algunos empezaron a preguntarse cuánto tiempo Zacharia podría conservar su puesto si repitiera performances como la de esta mañana, en la que se la vio incómoda y dubitativa en varios pasajes.

Incluso, en las plataformas de predicciones Polymarket y Kalshi rápidamente se lanzaron las apuestas sobre cuánto tiempo podría durar en el cargo, y las probabilidades en el mercado de que fuera destituida antes del 31 de octubre iban en aumento.

La nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su presentación de esta mañana. Julia Demaree Nikhinson - AP

No fueron pocos los que recordaron el fugaz paso de Anthony Scaramucci como director de Comunicaciones de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, cuando lo despidió en julio de 2017 tras solo 11 días en el cargo.

“Zacharia empezó con el pie izquierdo. Necesita mejorar mucho, muy rápido. De lo contrario, romperá ese récord de Scaramucci”, advirtió uno de los funcionarios consultados por medios norteamericanos.

Trump's new White House Press Secretary Katie Zacharia is completely lost for words and fumbling on her first day as she reads off a script pic.twitter.com/58fMuVbvDg — Headquarters (@HQNewsNow) October 13, 2026

Al menos en público, Trump tuvo otra evaluación y respaldó a la secretaria de Prensa, quien entre febrero y abril pasados fuera la vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). “Me pareció que lo hizo excelente. Lo hizo muy bien”, dijo.

En su primera intervención en la sala de prensa más famosa del mundo, Zacharia -de 41 años y madre de cuatro hijos- explicó que su objetivo era “amplificar, multiplicar y expandir la increíble agenda” del gobierno de Trump, quien según ella “es su mejor vocero”.

“Quiero agradecer al presidente por su confianza que depositó en mí. He querido trabajar para él durante mucho tiempo. También estoy deseando trabajar con cada uno de ustedes, especialmente porque estamos en medio del torbellino de las elecciones de medio término”, fueron sus primeras palabras, leídas de su carpeta. Luego llegaría un rosario de traspiés.

WH Press Secretary Katie Zacharia delivers her opening remarks at first press briefing: "I have wanted to work for him for a very long time. I am looking forward to working with each of you as well, especially as we are in the middle of the midterm blitz." pic.twitter.com/aTNHbqc6lM — CSPAN (@cspan) October 13, 2026

Llamativamente -o no- Zacharia tomó su primera pregunta de Breitbart News, un medio de extrema derecha con influencia en la órbita trumpista. Se comprometió a mantener la rotación de prensa creada bajo la gestión de Leavitt para incorporar a más medios a las sesiones informativas y al grupo de prensa de la Casa Blanca.

Una de las preguntas a Zacharia fue sobre su familia, instalada en California, y cómo manejaría esa situación de la distancia con Washington con su marido y sus hijos. “Levitt se fue porque quería pasar más tiempo con su familia. ¿Le dio algún consejo sobre cómo manejar este trabajo y a las personas en esta sala?”, le consultaron.

La flamante funcionaria le dio un gran reconocimiento a su esposo, el productor de cine Tyler Zacharia, y luego llegó un fallido viral. “Amo estar con mis hijos. La idea de no pasar las noches con ellos es completamente inaceptable. Así que mi presidente, disculpe, mi esposo, ese es bueno...”, dijo, en un comentario que generó risas.

“Debería haber estado realizando simulacros intensivos de interrogatorio durante dos semanas antes de presentarse allí”, comentó un asesor de Trump, antes de criticar la actuación de Zacharia.

“Lo mejor que hizo fue dar la noticia sobre [el despido de la embajadora en Grecia] Kimberly Guilfoyle. Al menos eso desvía la atención de su desempeño”, añadió, en referencia a la decisión de Trump de apartar de su cargo a la diplomática en medio de un escándalo por acusaciones de conductas indebidas.

President Trump on White House Press Secretary Katie Zacharia: "I thought she was very good."



Q: "You said she's an attorney. Where did she pass the bar exam? Which state?"



Zacharia: "When I moved to China."



Q: "Where did you pass the bar exam?" pic.twitter.com/5xiwyEsVSs — CSPAN (@cspan) October 13, 2026

Zacharia también le dio lugar a preguntas a periodistas de Fox News -cadena predilecta de Trump- y al diario británico Daily Mail. Algunos en la sala notaron que parecía tener sus nombres anotados de antemano. En algunas respuestas le costó hilvanar las ideas y se trababa hasta encontrar la palabra adecuada.

“Fue algo bizarro. Estoy un poco sorprendida. Fue un poco extraño porque era una sesión informativa de prensa, pero solo se aceptaron [tres] preguntas”, evaluó la corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, una de las periodistas que suele ser un blanco de las críticas de Trump.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas luego de la sesión informativa de la secretaria de Prensa, Katie Zacharia, en Washington, parada detrás de él. Julia Demaree Nikhinson - AP

“No cabe duda de que todos echamos de menos a Karoline”, señaló otro asesor presidencial, en referencia a Leavitt, quien desde el 1 de noviembre se unirá a Fox News.

Antes de abordar el Marine One para un viaje de campaña a Alaska, Trump tomó preguntas de los periodistas, con Zacharia parada detrás.

“Usted dijo que es abogada. ¿Dónde aprobó el examen de acceso a la abogacía? ¿En qué estado?”, le preguntaron al mandatario sobre su designada.

“¿En qué estado?“, le trasladó la pregunta Trump. “Cuando me mudé a China”, respondió ella, con el ruido de las hélices de fondo. Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Pepperdine, en California, Zacharia vivió dos años en el país asiático, entre 2011 y 2013, donde trabajó para un bufete de abogados.

El presidente Donald Trump y la secretaria de Prensa Katie Zacharia, en la Casa Blanca. Manuel Balce Ceneta - AP

Tras dejar el DHS, Zacharia trabajó como comentarista en medios conservadores como Fox News y Newsmax, y como asesora de comunicaciones en Trump Media & Technology Group, así como con su plataforma Truth Social, la red predilecta del líder republicano en la que postea a toda hora. Ella se describe a sí misma como una “partidaria acérrima de Trump”.

Al nombrarla para su actual puesto, el líder republicano la describió como “una partidaria leal y brillante, desde el principio”, y auguró que haría “un trabajo fantástico”.