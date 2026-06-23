La ola de calor ya se instaló en California y hay alerta por tormentas e inundaciones en el centro y sur de EE.UU.

Estados Unidos enfrenta este martes 23 de junio una jornada de extremos meteorológicos: mientras California y parte del oeste permanece bajo una intensa ola de calor, varios estados del centro y el sur del país norteamericano están bajo alerta por tormentas severas, lluvias intensas e inundaciones repentinas que podrían extenderse durante gran parte de la semana.

Ola de calor en California: Los Ángeles y el sur del estado bajo alerta por temperaturas extremas

California será uno de los estados más afectados por la intensa ola de calor que se instalará desde este martes en el oeste de Estados Unidos. Según Fox Weather, una poderosa área de alta presión comenzará a fortalecerse sobre la costa oeste y provocará un marcado aumento de las temperaturas durante gran parte de la semana.

Más de 10 millones de residentes en California se encuentran bajo vigilancia por calor extremo hasta la noche del jueves NWS

La situación afectará especialmente al sur del estado, donde millones de personas quedarán bajo una vigilancia por calor extremo vigente entre la mañana del martes y la noche del jueves. En total, más de 10 millones de estadounidenses estarán alcanzados por esta alerta, incluidos todos los residentes del área metropolitana de Los Ángeles.

De acuerdo con el centro de pronósticos de Fox Weather, el denominado “domo de calor” atrapará el aire caliente cerca de la superficie y lo desplazará hacia el interior del territorio, lo que permitirá que las temperaturas superen los 100°F (38°C) en algunos sectores.

El calor más intenso se sentirá en gran parte del área metropolitana de Los Ángeles y supondrá un riesgo adicional para quienes permanezcan al aire libre. Localidades como Hollywood y Beverly Hills podrían registrar temperaturas cercanas a los 90°F (32°C).

Alertas por inundaciones en EE.UU.: las zonas bajo riesgo desde Delmarva hasta las Altas Llanuras

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), una extensa frontera que se extiende desde el noreste hasta las Altas Llanuras interactuará con una masa de aire muy húmeda e inestable y favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas a lo largo del martes.

Las autoridades meteorológicas identificaron dos áreas principales de riesgo de inundaciones repentinas. La primera abarcará la región del Atlántico Medio, desde la península de Delmarva hasta las costas de las Carolinas. La segunda se extenderá desde el valle medio del río Mississippi hasta las Altas Llanuras.

Hacia la noche, el avance del frente frío sobre la costa este reducirá la actividad tormentosa en esa zona, aunque el tiempo inestable persistirá en las Llanuras, donde varias tormentas tenderán a organizarse en sistemas de gran tamaño. El patrón continuará durante los próximos dos días y afectará especialmente a la región central del país norteamericano y al Medio Oeste superior.

Satélite De La NOAA Hoy

Tormentas severas del SPC: granizo de gran tamaño, ráfagas intensas y tornados aislados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel de riesgo reforzado para las Altas Llanuras centrales y un nivel de riesgo leve para sectores del Atlántico Medio.

Según el pronóstico, las tormentas más intensas podrán producir:

Granizo de más de dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro.

Ráfagas superiores a 75 millas por hora (121 km/h).

Tornados aislados.

Fuertes lluvias en cortos períodos de tiempo.

Las condiciones más peligrosas se desarrollarán entre este martes y la madrugada del miércoles. Los especialistas explicaron que varias perturbaciones atmosféricas atravesarán el centro del país norteamericano y favorecerán múltiples rondas de tormentas, lo que complicará la evolución del pronóstico y podría obligar a realizar ajustes durante las próximas horas.

Riesgo de inundaciones en Texas: Dallas-Fort Worth y el norte del estado bajo amenaza de lluvias intensas

Según Fox Weather, más de 15 millones de personas permanecerán bajo amenaza diaria de inundaciones debido a la persistencia de humedad tropical sobre el centro y sur del país norteamericano.

El área metropolitana de Dallas-Fort Worth se mantiene bajo vigilancia permanente por lluvias persistentes SPC

Las lluvias que se mantuvieron durante las últimas horas en la región de ArkLaTex incrementarán el riesgo de inundaciones repentinas en áreas ubicadas al norte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en Texas.

Durante la tarde, varias perturbaciones atmosféricas saldrán desde las Montañas Rocosas y avanzarán hacia Kansas, Oklahoma y el valle inferior del río Mississippi, y generarán nuevas rondas de tormentas y precipitaciones intensas.

Como consecuencia, este martes habrá un nivel 2 de 4 de riesgo de inundaciones repentinas en:

Kansas .

. Oklahoma .

. Norte de Texas.

La amenaza se expandirá posteriormente hacia Arkansas y Mississippi entre el miércoles y el jueves.

Los acumulados de lluvia previstos hasta el viernes oscilarán entre 1 y 2 pulgadas (2,5 y 5 centímetros) desde el oeste de Kansas hasta Missouri e Illinois. En algunos sectores del este de Kansas y regiones centrales, los registros podrían aumentar a entre 2 y 3 pulgadas (5 y 7,6 centímetros).

De forma localizada, algunas zonas podrían superar las 5 pulgadas (12,7 centímetros).

Paradójicamente, algunas comunidades recibirán estas precipitaciones como un alivio, ya que continúan atravesando condiciones severas de sequía, particularmente en Arkansas.