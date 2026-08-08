Florida aumenta el salario mínimo a US$15 en septiembre: quiénes recibirán US$1 más por hora

Florida aumentará su salario mínimo a 15 dólares en septiembre. La medida beneficiará de manera directa a miles de trabajadores que perciben el sueldo básico en la región. Sin embargo, es el último aumento programado antes de comenzar a considerar el índice inflacionario en los próximos años.

Salario mínimo en Florida: la fecha del incremento y los sectores que reciben el beneficio

El nuevo salario mínimo de US$15 por hora entrará en vigencia el próximo 30 de septiembre. Los empleados de diversos sectores recibirán este beneficio económico de manera inmediata.

El salario mínimo en Florida para trabajadores sin propina será de US$15 desde el 30 de septiembre de 2026 Freepik

De acuerdo con el documento oficial, los empleadores deben ajustar sus nóminas de pago de forma obligatoria para cumplir con el mandato estatal. Los trabajadores que no reciben propinas verán reflejado este cambio de tarifa en sus pagos habituales.

La regla constitucional que estableció la escala de aumentos salariales

Según Ballotpedia, los votantes floridenses aprobaron una enmienda constitucional en las elecciones de noviembre de 2020 para elevar el salario mínimo. Esta propuesta, bajo el título “Raising Florida’s Minimum Wage”, obtuvo el respaldo de la ciudadanía.

La enmienda fijó una tarifa inicial de US$10 por hora a partir del 30 de septiembre de 2021. La norma estableció incrementos automáticos y sucesivos de US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar la meta actual. El aumento de 2026 es el último escalón de este ajuste fijo y planificado.

La Constitución de Florida resguarda este derecho de los trabajadores y prohíbe cualquier intento de reducción salarial unilateral. Las empresas que incumplan este mandato enfrentarán sanciones administrativas y demandas legales por parte de las autoridades.

La enmienda establece que, a partir de 2027, se dejará de aplicar el aumento fijo de US$1 cada 30 de septiembre para el salario mínimo en Florida Freepik

Cómo impacta la norma en los trabajadores que reciben propina

La nueva normativa también modifica el esquema de compensación para los trabajadores que reciben propinas de manera regular. En estos casos, los empleadores pueden aplicar un crédito de propinas para cubrir una parte del salario mínimo obligatorio de estos empleados.

La regla permite a las empresas acreditar las propinas de sus empleados elegibles para satisfacer una porción del salario mínimo requerido. Este descuento tiene como límite el monto que la legislación federal de trabajo autorizaba en el año 2003.

A partir de 2027, la regla de aumentos fijos de US$1 dejará de aplicarse en el estado. En ese marco, el gobierno estatal ajustará el salario mínimo de manera anual de acuerdo con el índice de inflación de los consumidores urbanos.

La Oficina de Innovación de la Fuerza Laboral calculará esta tasa de ajuste sobre la base de los datos de inflación de cada año. La oficina publicará el nuevo valor a finales de cada año, y la tarifa entrará en vigor el primero de enero del año siguiente.

Cómo evolucionó el salario mínimo en Florida desde 2021

La reforma constitucional estableció un camino de incrementos progresivos para permitir una transición ordenada del mercado laboral. En ese marco, desde 2021, el salario mínimo en el Estado del Sol para trabajadores que no reciben propina se ajustó de esta forma: