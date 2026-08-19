La ONU denuncia que 350 trabajadores humanitarios fueron asesinados en 2025

El número de trabajadores humanitarios asesinados en 2025 asciende a 350, de los cuales 186 murieron en Gaza y 71 en Sudán, lamentó el miércoles la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).

"El año 2025 volvió a establecer un triste récord en materia de violencia contra los trabajadores humanitarios, con 907 miembros del personal humanitario asesinados, heridos o secuestrados", escribe la institución en un comunicado.

Según estas cifras, procedentes de la base de datos del centro de investigación de referencia Humanitarian Outcomes, el balance de muertos es ligeramente inferior al del año 2024, durante el cual 377 trabajadores humanitarios fueron asesinados.

Desde comienzos de 2026, otros 82 han sido asesinados, 97 heridos y 39 secuestrados en todo el mundo, prosigue la Ocha.

"Más de 1.000 trabajadores humanitarios han sido asesinados en apenas tres años, y eso es totalmente inaceptable", declaró el responsable de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.

"Pero el mero hecho de denunciarlo no los protegerá. Los Estados deben hacer respetar el derecho internacional humanitario y utilizar todos los medios a su alcance para proteger a los civiles y a nuestros colegas. Y quienes infringen las normas deben afrontar las consecuencias", prosigue.

La Ocha señala en particular que "la proliferación de drones armados baratos y adaptables es especialmente preocupante", ya que "permite que un número cada vez mayor de actores tenga acceso a una potencia letal".

En Sudán, los drones armados han sido responsables del 80% de las muertes entre la población civil durante los cuatro primeros meses de 2026, golpeando, en particular, mercados y centros de salud.

"Los drones militarizados se han convertido en el nuevo rostro de un peligro antiguo: el atentado deliberado o imprudente contra vidas civiles", según Fletcher.

"La tecnología puede evolucionar, pero las leyes de la guerra no cambian", concluyó.