La ONU renueva por un año su misión en Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad el lunes la renovación de su misión en Afganistán, a pesar de las dudas planteadas por Estados Unidos sobre sus objetivos y métodos

La misión de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama), que coordina la ayuda en el país, fue prorrogada por un año, hasta el 17 de junio de 2027, según una copia de la resolución consultada por la AFP

El mandato de la Unama se prorrogó en marzo solo por tres meses a petición de Estados Unidos, que sostuvo que la ONU debía realizar una revisión más amplia de la misión antes de comprometerse con una extensión

La resolución adoptada el lunes exige "Una revisión estratégica de la Unama" y "un informe escrito sobre los resultados al Consejo a más tardar el 31 de marzo de 2027", declaró el representante de Estados Unidos en la reunión

La misión de la Unama se remonta a 2002 y, desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 con la caída del gobierno respaldado por Estados Unidos, ha desempeñado un papel en la coordinación de la ayuda humanitaria y el diálogo político, además de supervisar la situación de los derechos humanos

"La resolución demuestra un firme apoyo a la labor de la Unama", declaró Fu Cong, embajador de China ante la ONU, país que presentó la resolución