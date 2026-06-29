La ONU suministra 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela

La ONU, que teme un aumento del número de víctimas de los sismos en Venezuela, va a proporcionar 10.000 bolsas mortuorias al país, aunque espera que el balance final sea inferior a esa cifra, dijo el lunes un responsable regional del organismo.

Al menos 1.719 personas murieron por el potente doble sismo ocurrido el miércoles en Venezuela, según cifras oficiales.

"Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada", señaló el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

"Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres", agregó durante una rueda de prensa por videollamada.

"Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate", apuntó.

Por otra parte, destacó la rápida movilización internacional y la solidaridad de la población local.

Según sus datos, 27 países han movilizado a más de 40 equipos de rescate, con lo cual "más de 2.000 socorristas y personal (están) sobre el terreno, con más de 160 perros".

Estos equipos internacionales lograron rescatar a siete personas entre los escombros el domingo, precisó.

La ONU estima el número de desaparecidos en unos 50.000.