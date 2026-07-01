La Organización Panamericana de la Salud pide US$ 24 millones para Venezuela

La OPS lanzó este miércoles un llamado internacional para recaudar 24 millones de dólares para financiar los primeros seis meses de operaciones de ayuda en Venezuela tras el sismo.

"El llamado tiene como objetivo brindar apoyo a aproximadamente 700.000 personas que viven en los municipios más gravemente afectados por los terremotos", indicó el comunicado.

"Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la emergencia sanitaria está entrando en una nueva fase", afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, citado en el comunicado.

"Miles de personas lesionadas requieren atención continua, los hospitales siguen bajo una enorme presión y el riesgo de brotes de enfermedades va en aumento", añadió.

La OPS señaló que los hospitales en las áreas afectadas "continúan operando por encima de sus capacidades" y "los riesgos sanitarios crecerán con toda probabilidad en las próximas semanas".

Los sismos de hace casi una semana causaron cerca de 2.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos, según el conteo provisional.

La ONU ha alertado de la tensión en aumento en el estado de La Guaira, el más afectado.