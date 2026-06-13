La pequeña Curazao desafía a dos gigantes: Alemania y Neuer

La modesta Curazao, debutante en una Copa del Mundo, hará su estreno este domingo (17.00 GMT) en Houston frente a la tetracampeona mundial Alemania, que contará bajo los palos con el regreso de Manuel Neuer a la selección a los 40 años.

Difícil imaginar un duelo más desigual que este choque texano que abrirá las acciones del Grupo E: de un lado, una isla caribeña de apenas 444 km² y unos 185.000 habitantes, reforzada por su diáspora; del otro, una potencia histórica del fútbol mundial impulsada por el retorno de uno de los mejores porteros de su generación.

Semifinalista en 2010, campeona del mundo en 2014 y eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania vuelve a confiar en Neuer, quien salió de su retiro internacional para disputar su quinto Mundial y su noveno gran torneo, contando las Eurocopas.

"No me lo esperaba, pero por supuesto estamos encantados de que Manuel haya vuelto. Prácticamente no cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores", afirmó el delantero alemán Deniz Undav el viernes ante los periodistas.

El arquero del Bayern Munich forma parte del reducido grupo de guardametas que revolucionaron su posición gracias a su papel de portero líbero, participando activamente en la construcción del juego y actuando casi como un defensor adicional.

- A un paso del récord de Lloris -

"Sigue teniendo, hoy como siempre, su propio estilo de portero. Es el único que lo tiene, por su manera de moverse, de jugar rápido y de iniciar el juego con los pies", explicó recientemente Toni Kroos en el pódcast Einfach mal Luppen, que comparte con su hermano Felix.

El regreso de Neuer parecía improbable tras retirarse de la selección después de la Eurocopa de 2024, pero el seleccionador Julian Nagelsmann reconsideró la situación.

"Porque Manu ha mostrado un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer", justificó.

Ni Marc-André Ter Stegen, lastrado por las lesiones, ni Oliver Baumann lograron consolidarse durante su ausencia. Así, Neuer regresa más de 700 días después de su último partido internacional.

En Houston, el histórico guardameta disputará su encuentro número 125 con Alemania y alcanzará los 20 partidos en una Copa del Mundo, igualando el récord del francés Hugo Lloris para un portero. Podrá superarlo en el siguiente encuentro, ante Costa de Marfil, el 20 de junio.

- Motivación -

Queda por comprobar, sin embargo, si Neuer ha dejado atrás los problemas físicos que marcaron los últimos años de su carrera y el cierre de esta temporada. No juega desde el 16 de mayo debido a molestias en el gemelo izquierdo.

Nagelsmann se mostró tranquilizador respecto al estado físico del veterano arquero, uno de los símbolos de la selección alemana, y cuenta con él desde el debut.

Frente a Curazao, 82 del ránking FIFA, es probable que Neuer tenga poco trabajo ante una selección claramente inferior sobre el papel.

Pero la pequeña nación caribeña, dirigida por el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, afronta el desafío con una motivación enorme.

Como resumió el delantero Deniz Undav, acostumbrado a enfrentarse a Neuer en la Bundesliga: "Eso te motiva aún más para marcar cuando sabes que juegas contra Manuel Neuer y que podrás decir que le hiciste un gol al mejor portero del mundo".