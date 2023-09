escuchar

“No sé si reír o llorar”, fue la frase con la que una mujer mexicana describió la terrible experiencia de perder la visa estadounidense de su hijo. Según contó, el documento le llegó por correo postal y, en un descuido, lo tiró a la basura. Lamentablemente, no pudo hacer nada por recuperarlo y recurrió a las redes sociales para obtener consejos sobre qué hacer.

La usuaria @crivera0907 publicó un video en medio de un instante de desesperación, dado que recién había perdido el visado de su hijo. “Resulta que el sábado fui a recogerla al correo”, inició. Todo marchaba con normalidad y se sentía satisfecha de por fin tener el premiso migratorio en sus manos. Sin embargo, mientras hacía labores domésticas y limpiaba un poco su hogar, lanzó el documento a un contenedor de deshechos: “Te dan un sobre amarillo y adentro viene un sobre verde con la visa. Hoy en la mañana tiré el sobre amarillo y no saqué el sobre verde... y ya pasó el camión de la basura”, declaró, con una expresión todavía de incredulidad.

Una mujer tiró la visa de su hijo por error y pidió ayuda

Ante la desesperación, la mujer solicitó la ayuda de sus seguidores: “¿Qué se hace en estos casos? Estoy en shock”. Ellos, en consecuencia, le brindaron varias recomendaciones y algunos le contaron sus experiencias propias. También se hicieron presentes los que la criticaron por no tener cuidado con un documento tan importante. “Yo tuve que ir al Ministerio Público a levantar una denuncia por robo y llamé al consulado, ahí me dieron información del trámite”; “Busca el camión, o en su defecto, avisa al consulado”; “Como fue un descuido tuyo te van a castigar, si lo reportas como robado es mentir a las autoridades”. Al final del video, la tiktoker no especificó cómo lo solucionó y tampoco hizo videos de seguimiento para dar más detalles.

¿Qué hacer en caso de extraviar la visa?

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS por sus siglas en inglés) informa a través de su página web que siempre se debe denunciar la pérdida o robo de la visa ante las autoridades para obtener un dictamen de policía oficial. “Vaya a la comisaría de policía local. Deberá proporcionar copias de los documentos originales. Se le emitirá un informe policial que detalle el incidente. No olvide hacer una copia adicional del informe para sus propios registros”, se indica.

Luego, hay que enviar un correo electrónico al consulado en el que se emitió el visado para solicitar un reemplazo. En este se debe de explicar el problema y añadir los datos generales del extranjero dueño del documento: “Asegúrese de incluir su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, dirección en EE.UU. y una dirección de correo electrónico”. Al mismo tiempo, especificar si la visa fue robada o extraviada: “Si tiene una copia, escanéela y envíela. De lo contrario, si lo conoce, informe la categoría de visa y el número de pasaporte de la visa perdida/robada”.

El reemplazo será exitoso siempre y cuando se sigan los pasos anteriores, sin embargo, el DOS no informó cuáles son los tiempos de espera o si este trámite asegura una nueva emisión de la visa: “Deberá proporcionar un relato escrito que documente la pérdida de su pasaporte y visa. Incluya una copia del informe policial”.