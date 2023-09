escuchar

Mientras que Nueva York ya no puede controlar la crisis migratoria, según declaraciones de sus funcionarios locales, otras ciudades de EE.UU., como Los Ángeles, California, parecen sobrellevar con más calma la llegada de solicitantes de asilo. Entre los factores que propician esa condición está principalmente su estrategia organizada, que incluye redes sólidas de ayuda que se formaron gracias a los extranjeros que arribaron en generaciones pasadas.

De acuerdo con un informe del New York Times, Texas ha enviado a Los Ángeles 14 autobuses con 562 migrantes en los últimos tres meses. “Como ciudad que no está muy lejos de la frontera, estamos acostumbrados a que la gente venga aquí en busca de refugio”, dijo Hugo Soto-Martínez, miembro del Ayuntamiento de Los Ángeles, en declaraciones retomadas por el medio citado: Afortunadamente, tenemos la infraestructura”.

A su vez, los miembros de refugios que brindan ayuda a personas sin hogar en Los Ángeles confirmaron que no han visto un incremento importante de inmigrantes en tiempos recientes gracias a una razón: “Sentimos que creamos un ritmo organizado”, señaló Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla): “Cada vez aprendemos”.

El sueño americano ya no es en California

De acuerdo con The New York Times, la razón por la que California no ha emitido pedidos de ayuda como Nueva York es porque ya no es el destino principal de inmigrantes como hace décadas. Desde 1990, los precios altos de vida empujaron a las personas a buscar otros lugares para establecerse.

Migrantes de América Central y del Sur enviados en autobuses desde Texas (foto: archivo) STEFANI REYNOLDS - AFP

Los autobuses con migrantes que arriban desde Texas a Los Ángeles apenas representan una pequeña fracción del total de los recién llegados. Sin embargo, como parte de esta estructura organizada también se formaron redes sólidas a lo largo de los años. De manera que los migrantes actuales buscan a sus familiares, por lo que es poco probable que quieran encontrar algún refugio de emergencia.

Los extranjeros que llegan a EE.UU. en la actual ola migratoria son principalmente haitianos, cubanos y nicaragüenses, quienes se han fijado otros destinos para vivir. Los venezolanos también forman parte de esta corriente, pero prefieren viajar a Nueva York por el requisito en el que la ciudad le brinda refugio a las familias.

Los migrantes buscan otros destinos para vivir, no precisamente California Unsplash

Sin embargo, aunque las autoridades angelinas tiene todo bajo control, no descartan demandar al estado de Texas por sus medidas, a las que calificaron como “un cruel truco político”: “No puedes simplemente dejar que un acosador te haga eso”, señaló Soto-Martínez.

Además de su sistema de refugio, que ayuda a brindar ayuda de la forma más rápida posible, algunos trabajadores humanitarios de Brownsville, Texas, han conseguido enviar las listas de los pasajeros que llegarán a Los Ángeles desde Texas hasta con un día de anticipación, para que quienes se encargan de sus casos en California puedan ponerse en contacto con sus patrocinadores y familias, aliviando la carga para las autoridades. Según los datos de Chirla, los migrantes también se han ido a otros estados, como Nevada y Washington.