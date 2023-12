escuchar

Una entrevista laboral es parte del proceso por el que pasa la mayoría de las personas que aspiran a ser contratadas por una empresa. Aunque se trata de un momento para conocer más acerca de la compañía y del solicitante, existe una pregunta que jamás se le debería hacer a un empleador, de acuerdo con un director ejecutivo, dado que podría dar un mensaje erróneo.

En una entrevista de trabajo es común que el empleador pregunte a los candidatos si tienen dudas sobre el puesto o la empresa. Según Indeed, motor de búsqueda de empleo, se puede aprovechar esta oportunidad para aprender más sobre las tareas laborales, las métricas de éxito, el entorno laboral o la cultura de la empresa, pero hay que saber qué decir.

Bert Bean, director ejecutivo de la empresa de personal Insight Global, manifestó que la pregunta prohibida es:“¿Cuál es el equilibrio entre la vida laboral y personal para este puesto?”. Desde su perspectiva, así se podría enviar un mensaje incorrecto sobre las aspiraciones profesionales, reconoció para CNBC.

Hay algunas preguntas que es mejor jo hacer en una entrevista de trabajo drazen_zigic - Freepik

Bean ha entrevistado a cientos de candidatos a puestos de trabajo en su carrera y concluyó que cuestionar a los gerentes de contratación sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral de la empresa puede crear la impresión de que el solicitante no está comprometido con el puesto que desea o que no es confiable. “Encontrar el equilibrio adecuado entre la vida personal y laboral es de vital importancia, pero es una cuestión profundamente personal y algo que debería ser responsabilidad del empleado, no del empleador”, comentó.

Bean recomienda mejor optar por la opción de leer reseñas de los empleados en sitios relacionados con buscar empleo, o si se conoce a alguien de la empresa, cuestionarlo sobre cómo describiría la cultura de la organización.

¿Qué preguntas no hacerle a un entrevistador?

En una publicación de Indeed, los expertos en buscar empleo señalan que durante una entrevista de trabajo es importante hacer preguntas reflexivas y relevantes para mostrar a los empleadores profesionalismo y entusiasmo, lo que también ayudará a dejar una impresión positiva y mejorar las posibilidades de recibir el puesto.

Existen preguntas en una entrevista de trabajo que es mejor no hacer, afirman los expertos Freepik

Algunos temas que se deben evitar preguntarle a un entrevistador son:

Preguntas básicas : los empleadores esperan que los candidatos investiguen el puesto y la empresa antes de la entrevista.

: los empleadores esperan que los candidatos investiguen el puesto y la empresa antes de la entrevista. Otros trabajos : centrarse en otros puestos dentro de la empresa puede mostrar que no se toma en serio la vacante.

: centrarse en otros puestos dentro de la empresa puede mostrar que no se toma en serio la vacante. Salario y beneficios : a menos que el empleador aborde estos temas primero, puede perjudicar la forma en que el entrevistador percibe el interés en el nuevo puesto.

: a menos que el empleador aborde estos temas primero, puede perjudicar la forma en que el entrevistador percibe el interés en el nuevo puesto. Preguntas personales : hacer interrogantes sobre el entrevistador que no estén relacionadas con el trabajo puede ser poco profesional.

: hacer interrogantes sobre el entrevistador que no estén relacionadas con el trabajo puede ser poco profesional. Cambios en el puesto o en el entorno: se debe evitar hacer preguntas sobre cambios valiosos que pueda realizar en el trabajo o en la empresa, ya que dan la impresión de ser desconsiderados.

No obstante, al final todo dependerá de la propia experiencia personal del solicitante y del entorno en el que se desarrolle su entrevista.