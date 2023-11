escuchar

Actualmente y para muchos, trabajar no solo implica dedicar una cantidad importante de horas a la semana a desempeñar una labor. Muchas personas en edad activa buscan que las tareas que van a desempeñar no sean complejas, que les permitan hacer otras actividades y, sobre todo, que tengan ingresos atractivos. Sin embargo, que estos tres elementos coincidan no es sencillo.

Pero el estrés es precisamente el factor que se puede convertir en el peor enemigo de un trabajador, y más para aquellos que se sienten orientados y atraídos por novedosas maneras de ver el trabajo, donde también se pueda equilibrar con la vida familiar, social y personal.

El año pasado, una encuesta de Gallup reveló cuáles eran los factores más atractivos para la población económicamente activa al momento de explorar las opciones para trabajar. Cuando se habla de la labor ideal, un 64% de las personas consultadas opinaron que el salario y los beneficios eran elementos críticos, mientras que un 61% consideró que el balance entre la vida personal y laboral eran muy “importantes”.

En Estados Unidos, muchos priorizan el equilibrio entre el trabajo y la familia y tareas que impliquen bajos niveles de estrés Istock

Entre los otros factores importantes, un 58% se inclinó por destacar la capacidad de desempeñar un trabajo para el cual la persona se siente naturalmente dotada, y un 53% por la estabilidad y seguridad laboral. Como últimos dos factores, destacaron las políticas de vacunación para el Covid-19 y la libertad para elegir voluntariamente la vacunación (un 43%) y las políticas de diversidad e inclusión para todo tipo de personas en el ámbito laboral 42%).

Para la sorpresa de muchos, el trabajo de un actuario se ajustaría a los parámetros de bajos niveles de estrés y buen sueldo. Según consignó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, ganan en promedio casi 114 mil dólares al año, lo que representa aproximadamente un valor de US$54,08 la hora, y pueden desempeñarse de forma híbrida o totalmente remota. El año pasado, 30.000 personas desempeñaron dicho rol en ese país.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, un actuario gana en promedio unos 114 mil dólares al año Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Un actuario es un profesional de las ciencias económicas, especializado en el desarrollo de productos y en la valuación de operaciones y entidades sujetas a riesgos relacionados con los seguros personales, la seguridad social, mercados de capitales y mercancías y otros.

El trabajo de estas personas se basa en analizar datos relevantes sobre mortalidad, accidentes, enfermedades y discapacidad, para luego construir modelos de probabilidad y recrear diversos escenarios. También se encargan de asesorar a sus clientes en cuanto a la toma de decisiones financieras.

Un actuario es un profesional de las ciencias económicas especializado en el análisis de los seguros personales, la seguridad social, los mercados de capitales y mercancías Shutterstock

En lo que se refiere a Estados Unidos, para poder ejercer como actuario es necesario tener una licenciatura universitaria enfocada en áreas como las matemáticas o estadísticas.

Según consignó CNBC Make It, por lo general, los actuarios “necesitan saber cómo codificar software o cómo manejarlo”, que si bien a primera vista parecen habilidades extraordinarias, lo cierto es que cada vez en más escuelas a nivel mundial se imparte programación desde los niveles iniciales.

Además de codificar, analizar e interpretar datos, esta profesión es relativamente poco estresante, por lo que ofrece una mejor calidad de vida a aquellos que la practiquen.