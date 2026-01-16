La presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez cumple "órdenes" de EEUU, dice opositora Machado

La presidente interina venezolana Delcy Rodríguez "está recibiendo órdenes" de Estados Unidos y no controla la situación en el país, aseguró este viernes la líder opositora María Corina Machado.

"Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está recibiendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real" declaró, en alusión al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

"Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia", añadió en rueda de prensa en Washington.