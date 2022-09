La reacción de los medios de Estados Unidos al ataque a Cristina Kirchner: de The Washington Post a Univision

Desde la madrugada de este viernes, las repercusiones sobre el ataque a la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, en Buenos Aires, dominó los portales de los principales diarios de todo el mundo. Un hombre de 35 años fue detenido anoche después de apuntarle con un arma cargada a la vicepresidenta, mientras saludaba a sus seguidores en la puerta del edificio en el que vive, en el barrio de Recoleta. En Estados Unidos, The Washington Post, The New York Times, USA Today, El Nuevo Herald, entre otros, también se hicieron eco de la tumultuosa noche que se vivió en el país.

En un video, que se hizo viral rápidamente, se pudo ver cuando el atacante, identificado posteriormente como Fernando Andrés Sabag Montiel, estiró el brazo y le apuntó de frente a la vicepresidente. El hombre, de nacionalidad brasileña, gatilló dos veces, pero la bala no salió. Kirchner atinó a agacharse, mientras que la custodia lo arrinconó contra la pared y lo detuvo.

“Una pistola falló a centímetros de la cara de la vicepresidenta de Argentina en un intento de disparo” (”Gun fails inches from Argentine vice president’s face in shooting attempt”), tituló The Washington Post, que además citó al presidente Alberto Fernández, quien calificó el hecho como “el incidente más grave que ha ocurrido desde que se recuperó la democracia”.

Asimismo, The New York Times hizo lo propio: “Vicepresidenta argentina sale ilesa tras intento de asesinato” (“Argentina’s Vice President Unharmed After Assassination Attempt). Además, definió a la expresidenta como la líder más destacada del país y “una figura profundamente polarizadora que es juzgada actualmente por cargos de corrupción”.

Asimismo, El Nuevo Herald abrió la nota con el anuncio de Alberto Fernández acerca del intento de asesinato por parte de un hombre, quien además declaró feriado nacional este viernes 2 de septiembre.

Los simpatizantes de la vicepresidenta se reúnen en las calles aledañas a su casa desde la semana pasada, cuando un fiscal pidió una condena de 12 años para Fernández en un caso por presunta corrupción en obras públicas.

En ese sentido, USA Today tituló: “Un hombre fue detenido tras el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández” (Man arrested after assassination attempt on Argentine Vice President Cristina Fernández”).

En el caso de CNN, el medio propuso una cobertura en vivo a través de un liveblog donde brinda las principales actualizaciones, entre ellas, el pronunciamiento del Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a través de Twitter, donde condenó el intento de asesinato de Fernández.

De acuerdo con Fox News: “La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sale ilesa de un intento de asesinato después de que un arma falla y el sospechoso fue arrestado” (”Argentina VP Cristina Fernández escapes assassination attempt unharmed after gun misfires; suspect arrested).

En el texto del artículo, se incluyeron las declaraciones de algunas de las figuras políticas más importantes del país, entre ellas, Sergio Massa, quien repudió el ataque. “Cuando se impone el odio y la violencia sobre el debate de las ideas, se destruyen sociedades y se generan situaciones como la que se vive hoy: un intento de magnicidio”, expresó el actual ministro de Economía argentino.

Otros medios de habla hispana en Estados Unidos como Telemundo y Univision, también se hicieron eco de la noticia. “Detienen en Argentina a un hombre que intentó disparar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, tituló el primero, mientras que el segundo reseñó: “Apretó el gatillo, pero el arma no disparó: lo que se sabe del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina”.