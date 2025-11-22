La representante de **EE. UU.** Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump, renunciará al Congreso

WASHINGTON (AP) — La representante federal Marjorie Taylor Greene, de Georgia, otrora leal partidaria del presidente Donald Trump que se ha convertido en crítica, anunció el viernes que renunciará al Congreso en enero.

En un video de más de 10 minutos publicado en línea, Greene explicó su decisión y manifestó que “siempre he sido despreciada en Washington, D.C., y simplemente nunca encajé”.

La renuncia de Greene se da tras diferencias públicas con Trump en los últimos meses, ya que la congresista lo criticó por su postura sobre los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, así como por su política exterior y la atención médica en el país.

Trump la calificó de “traidora” y “excéntrica”, y dijo que respaldaría a un rival cuando Greene se postulara para reelección el próximo año.

Greene indicó que su último día sería el 5 de enero de 2026.

La Casa Blanca no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios el viernes por la noche.

Greene había estado estrechamente vinculada al presidente republicano desde que lanzó su carrera política en 2020.

En su video, subrayó su lealtad a Trump, excepto en algunos temas, y dijo que era “injusto e incorrecto” que él la atacara por estar en desacuerdo.

“La lealtad debería ser recíproca, y deberíamos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque nuestro título de trabajo es literalmente ‘representante’”, afirmó.

Greene llegó al cargo a la vanguardia del movimiento “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) de Trump y rápidamente se convirtió en un foco de atención en el Capitolio por sus opiniones a menudo más allá de lo convencional.

Greene tuvo la oposición de los líderes de su partido, pero fue acogida por Trump, que la llamó “una verdadera ganadora”.

Con el tiempo demostró ser una legisladora hábil, habiéndose alineado con el entonces líder republicano Kevin McCarthy, quien se convertiría en presidente de la Cámara de Representantes. Fue una voz confiable en el flanco derecho, hasta que McCarthy fue destituido en 2023.

