Rosanne, especialista en longevidad de 75 años: “Una o dos veces por semana aumento mi entrenamiento en un minuto”

Rosanne Leipzig, médica geriatra de 75 años dedicada al envejecimiento saludable, encontró en la máquina de remo una manera de medir sus avances físicos. Su método se apoya en rutinas breves de ejercicio y pequeños incrementos de duración, sin exigirse grandes resultados inmediatos.

Cómo Rosanne Leipzig aumenta su entrenamiento un minuto por semana

Según CNBC, la especialista explicó su método para progresar físicamente: “Una o dos veces por semana, aumento mi entrenamiento en un minuto”. Su estrategia consiste en extender gradualmente el tiempo que dedica a la máquina de remo.

La especialista en longevidad alcanzó diez minutos de ejercicio en la máquina de remo y estableció una nueva meta de 15 Facebook/Rosanne Leipzig

Leipzig contó que comenzó con una capacidad limitada para completar ese ejercicio. En sus primeras sesiones, apenas podía sostener el esfuerzo durante dos minutos.

Sin embargo, la práctica le permitió ampliar la duración hasta llegar a los diez minutos, una marca que utilizó como punto de partida para establecer nuevas metas.

“Mi objetivo actual es llegar a 15 minutos. Y cuando lo consiga, veré si puedo llegar a 20”, señaló la geriatra. La médica presentó estos avances como una experiencia personal y destacó la importancia de valorar cada mejora, incluso cuando parece pequeña frente al objetivo final.

La especialista resumió esa filosofía en otra recomendación: “Compite contra ti mismo y disfruta de los progresos y las mejoras que consigues”. Para Leipzig, el desafío consiste en adaptar las expectativas a las propias posibilidades y encontrar satisfacción en el avance individual.

Qué otros ejercicios realiza Rosanne Leipzig para mantenerse activa

La máquina de remo no es la única actividad física de la especialista. En su testimonio a CNBC, Leipzig contó que comenzó a trabajar con un entrenador personal y que asiste al gimnasio varias veces por semana.

Después de algunos meses, aseguró que notó mejoras en su fuerza, concentración, equilibrio y calidad del sueño. La médica relacionó esas sensaciones con su nueva rutina y destacó la importancia que adquirió el ejercicio regular después de los 70 años en su vida cotidiana.

Además, cada mañana realiza el saludo al sol, una secuencia de estiramientos característica del yoga. Leipzig explicó que esta actividad le permite despertar el cuerpo y activar la circulación antes de comenzar sus tareas diarias.

La exposición al aire libre también forma parte de sus hábitos. La geriatra procura salir todos los días, especialmente cuando hay sol, porque considera que esa costumbre favorece su estado de ánimo y su descanso.

Quién es Rosanne Leipzig, la especialista en longevidad de Mount Sinai

Leipzig es una médica estadounidense con más de 40 años de trayectoria en geriatría, una especialidad dedicada a la atención de personas mayores. Durante su carrera atendió a miles de pacientes y participó en la formación de cientos de médicos y profesionales de distintas especialidades.

De acuerdo con su perfil profesional, es profesora de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en Nueva York, y cuenta con formación en medicina interna, geriatría y cuidados paliativos. También recibió reconocimientos por su trabajo en educación médica y atención de adultos mayores.

La institución destacó su participación en la elaboración de programas de formación profesional y su experiencia en medicina basada en evidencia. Entre sus responsabilidades también figura la dirección editorial de Focus on Healthy Aging, una publicación mensual sobre envejecimiento saludable.

En su sitio web oficial, Leipzig señaló que publicó más de 100 artículos científicos y escribió dos libros. Uno de ellos es Honest Aging: An Insider’s Guide to the Second Half of Life, una obra centrada en los cambios físicos, funcionales y emocionales que acompañan a las personas durante la segunda mitad de su vida.

Su enfoque médico contempla cinco dimensiones conocidas como las cinco M de la geriatría: lo que más importa para cada paciente, la mente, la movilidad, los medicamentos y la complejidad de los problemas de salud. Esta última dimensión también incorpora las circunstancias económicas, sociales y emocionales de cada persona.

La importancia de adaptar las metas físicas durante la vejez, según Rosanne

Leipzig también destacó la necesidad de encontrar alternativas cuando una actividad deja de resultar accesible. “Algunos de mis pacientes que no podían imaginar su vida sin el tenis ahora son fanáticos del pickleball”, contó la especialista.

Rosanne Leipzig también destacó la importancia de tener una rutina de entrenamiento en la vejez

“Mi mejor consejo para vivir más y sentirse más feliz es que, cuando te enfrentes a un cambio, seas creativo para adaptarte”, recomendó Leipzig. Esta filosofía también se refleja en su manera de entender los entrenamientos progresivos para adultos mayores.

En su experiencia con el remo, el objetivo no fue alcanzar desde el principio una duración determinada, sino establecer metas sucesivas a partir de sus avances.