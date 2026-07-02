La Roja ante el momento de la verdad, el Mundial despide a una leyenda

Decepcionante desde el inicio del Mundial, España está ante el momento de la verdad: ¿aspirante al título o fiasco total? La Roja se enfrenta a Austria en Los Ángeles en una jornada en la que el torneo despedirá a una de sus leyendas: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

Tras una discreta primera fase, cinco duelos a vida o muerte en 17 días separan a la Roja del sueño de estampar una segunda estrella en la camiseta. Y el desafío comienza en Los Ángeles, donde los sueños se convierten en películas.

Para España, vigente campeona de Europa y una de las aspirantes al título, ¿será un drama o tendrá "happy end"?

"Soy optimista por naturaleza. Sabemos que hay que dar la mejor versión y no cometer errores para que el rival no aproveche la oportunidad que tenga y te haga daño", dijo en la víspera el seleccionador Luis de la Fuente.

- Tocado del ala -

Pero lo cierto es que España llega a la cita con lo justo: tiene a varios de sus elementos renqueantes o fuera de su mejor forma y la batalla de Guadalajara (el triunfo 1-0 contra Uruguay en esa ciudad mexicana en el último partido de la primera fase) ha cortado las alas al equipo español.

Yéremy Pino y Nico Williams acabaron lesionados y se unieron en la enfermería a Víctor Muñoz, por lo que De la Fuente solo cuenta con un extremo puro, Lamine Yamal, que también viene de lesión aunque el martes declaró estar listo para jugar 90 minutos.

España necesitará la mejor versión de Lamine para romper la defensa austriaca. En la primera fase, al equipo le faltó dinamismo y velocidad. El único punto positivo fue que no encajó ningún gol.

La historia reciente tampoco está a favor de la Roja, que no gana un partido de eliminación directa desde que levantó el título en 2010.

Este encuentro será el último de la penúltima jornada de dieciseisavos que comenzará con un Portugal-Croacia en el que más allá del resultado, el fútbol dirá adiós a una leyenda: Ronaldo o Modric.

Primer duelo en la historia de la Copa del Mundo en el que coincidan dos jugadores de más de 40 años, los antiguos compañeros en el Real Madrid (que ganaron cuatro Champions en seis años) y líderes absolutos de sus respectivas selecciones, están disputando el que debería ser su último Mundial.

Criticado por su pobre desempeño en los dos partidos, Ronaldo se reivindicó con un doblete en la goleada contra Uzbekistán (5-0).

- "Batalla" en la medular -

"He vuelto", gritó CR7 tras marcar y convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales.

Modric, por su parte, sigue siendo el metrónomo croata y su concurso puede ser determinante en lo que el seleccionador balcánico, Zlatko Dalic, definió como "una batalla" en el centro del campo.

El vencedor de este duelo se medirá en octavos al ganador del España-Austria.

Para el último turno queda el duelo, en teoría, menos atractivo, en el que Argelia tratará de convertirse en el segundo equipo africano octavofinalista y que frente a Suiza contará con una baza a tener en cuenta, Vladimir Petkovic.

El actual seleccionador de los Fennecs conoce a la perfección a Suiza, a la que dirigió entre 2014 y 2021 y llevó a sus éxitos más recientes, como los octavos de final en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018 y, sobre todo, alcanzar los cuartos en el torneo continental en 2020 luego de eliminar a Francia.

Ya se conocen cinco de los duelos de octavos de final y destaca la presencia de los tres países coorganizadores del torneo en Norteamérica: Inglaterra desafiará a México en el Azteca, Canadá abrirá fuego ante Marruecos, y Estados Unidos jugará en Seattle frente a Bélgica sin su goleador Folarin Balogun, expulsado en la victoria por 2-0 frente a Bosnia en el último partido del miércoles.

Los otros dos duelos que ya se conocen enfrentarán a dos campeones del mundo, Brasil y Francia, contra la Noruega de Erling Haaland y la sorprendente Paraguay, verdugo de Alemania en el primer cruce.