María Corina Machado denuncia trabas para volver a Venezuela tras los terremotos: “Horas desgarradoras”

La dirigente María Corina Machado afirmó que tenía previsto viajar a Venezuela desde Panamá tras los terremotos que golpearon el norte del país. La dirigente sostuvo que el 24 de junio se volvió “inaplazable” su retorno para acompañar a los afectados por la catástrofe, pero denunció que las autoridades venezolanas cerraron el espacio aéreo y luego amenazaron a quienes buscaban facilitar su regreso.

Qué dijo María Corina Machado sobre su regreso a Venezuela

La referente opositora explicó en una publicación en su cuenta de Instagram que quería volver al país sudamericano para acompañar a los venezolanos en “estas horas desgarradoras”. También señaló que buscaba sumarse a las tareas de contención “en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”.

En un reel de Instagram, sostuvo que quería sumarse a las tareas de contención, búsqueda y ayuda en las zonas afectadas

La dirigente vinculó su decisión con la magnitud de la emergencia. En ese sentido, aseveró que el regreso a Venezuela debía darse para “enfrentar juntos esta catástrofe”.

Machado aseguró que el gobierno venezolano cerró el espacio aéreo para impedir su ingreso, una acción que ella atribuyó al “régimen”. Según su relato, esa medida también afectó a miles de compatriotas que querían viajar para colaborar con las tareas de ayuda.

El señalamiento incluyó la suspensión de operaciones comerciales. La opositora dijo que las autoridades llegaron “hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela” y cancelar vuelos de todas las aerolíneas.

Esa decisión, manifestó Machado, resultó “absolutamente inconcebible” por el contexto de catástrofe. Luego agregó que las autoridades tuvieron que revertirla, aunque reveló que después “han amenazado” a quienes quieren facilitar su regreso.

¿Qué obstáculos denunció para la ayuda y la información?

Las críticas de Machado también apuntaron a las trabas contra la asistencia ciudadana. Según su relato, el gobierno buscó impedir la tarea de miles de personas que repartían comida y medicinas en distintas zonas de Venezuela.

Otra parte de su mensaje apuntó al ingreso de apoyo externo. Sobre esto, declaró que equipos internacionales de rescate quedaron “varados en aeropuertos” mientras intentaban llegar a Venezuela para colaborar con las tareas de emergencia. A su vez, Machado planteó que se pretende bloquear la labor de los reporteros que buscan “la verdad”.

Machado dijo que está en Panamá y que tenía previsto viajar a Venezuela tras los terremotos para acompañar a los afectados Instagram @mariacorinamachado

Machado planteó que busca coordinar esfuerzos ciudadanos

El objetivo de su eventual retorno, según aclaró, es ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos durante la emergencia y la reconstrucción. Además, expresó que quiere estar en Venezuela para “llorar juntos” las pérdidas. En la publicación cerró con un mensaje en el que sostuvo que está lista para “hacer lo que haya que hacer” y para hablar “con quien haya que hablar” con el fin de coordinar ayuda y servir a la población afectada.

La emergencia humanitaria tras el doble terremoto

Las operaciones de rescate y asistencia continuaban el miércoles 1° de julio en Venezuela, después del doble terremoto del pasado 24 de junio que dejó decenas de miles de desaparecidos. Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó por la televisora estatal que la cifra oficial de muertos ascendía a 2295 y que los heridos llegaban a 11.267, informó AFP.