La Roja "eleva progresivamente su nivel de juego", dice Fabián Ruiz a la AFP

España, favorita al título mundial pero que hasta ahora no ha impresionado, "está elevando progresivamente su nivel de juego", afirmó en una entrevista a la AFP el centrocampista Fabián Ruiz, del Paris Saint-Germain.

Tras clasificarse como primera de su grupo mundialista, España disputará el cruce de dieciseisavos de final contra Austria, el próximo jueves en Los Ángeles.

Pregunta: España no gana un partido de eliminación directa en un Mundial desde 2010. ¿Eso añade una presión extra antes de enfrentarse a Austria en los octavos de final?

Respuesta: "Va a ser un partido difícil, Austria es una buena selección que tiene buenos jugadores. Hemos visto que hoy en día cualquier selección puede ganarte. Creo que estamos preparados para eso y deseando afrontar este partido".

P: La Roja no ha impresionado por su juego: ¿está relacionado con la posición de Pedri, que puede ralentizar el juego?

R: "El primer partido no se desarrolló como queríamos. Es verdad que fue un partido de adaptación, y que Cabo Verde (0-0) también nos puso las cosas difíciles. Creo que el equipo está elevando progresivamente su nivel de juego a lo largo de los últimos partidos. Sabemos que un Mundial es muy difícil. Tenemos mucha confianza en nosotros, en nuestro trabajo. No creo que sea un problema de la posición de Pedri si somos más lentos. A veces, las cosas no salen como queremos".

P: En enero sufrió una lesión de rodilla. ¿Cómo se siente?

R: "Ya estoy al cien por cien, muy bien. Es verdad que me costó un poco recuperar el ritmo y la forma, pero bueno, creo que he llegado a un punto en el que ya he olvidado la lesión. Ya no tengo problemas".

P: Eres un jugador importante. Fuiste titular contra Cabo Verde y luego suplente. ¿Cómo gestiona esta situación?

R: "Venir con la selección es un privilegio. Soy capaz de asumir el rol que el entrenador me pida, tanto dentro como fuera del campo. Es verdad que he jugado tres partidos, dos como suplente, pero bueno, creo que aquí no hay ni suplentes ni titulares, es un equipo. Lo que importa es ganar, es el equipo. Como sabemos, tenemos 26 muy buenos jugadores, cualquiera puede jugar. Ahora, mi papel es apoyarlos, ayudarlos e intentar hacerlo lo mejor posible para que, cuando el entrenador quiera que juegue, yo esté preparado".

P: Durante el Mundial, ¿qué jugadores le han impresionado más?

R: "Hay muchos jugadores que están haciendo cosas muy bonitas, no me gustaría destacar a uno en particular, sino a todos. Creo que todos los jugadores están haciendo un gran torneo. Tengo compañeros que son muy buenos, tanto en Portugal como en otras selecciones. Espero que mis compañeros lleguen lo más lejos posible, hasta que se enfrenten con nosotros".

P: ¿Cuál es su opinión sobre el arbitraje durante el torneo? En particular, en el último partido contra Uruguay (1-0), en el que los duelos fueron bastante violentos.

R: "Dejan jugar mucho. Es verdad que, hasta cierto punto, nos gusta que el juego se pare lo menos posible. Pero bueno, si los árbitros se equivocan, no pasa nada, es como los jugadores. En el último partido sufrimos un poco más de lo normal. Hubo una entrada a destiempo, pero no podemos controlarlo. Son los árbitros los que deben intervenir, son ellos los que tienen que marcar el límite. Estoy seguro de que en los próximos partidos mejorarán".

P: Tiene contrato hasta 2027 con el PSG. ¿Le gustaría renovar su contrato?

R: "Por ahora tengo contrato hasta 2027. La verdad es que allí estoy muy feliz, muy contento. Tenemos un gran equipo. Tengo la oportunidad de disfrutar de un buen fútbol y de haber ganado la Liga de Campeones recientemente. Tengo contrato, pero por ahora no hablamos de eso, estamos tranquilos. Ahora estoy concentrado en el Mundial y, cuando termine, ya veremos".