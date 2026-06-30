Lo que dijo una leyenda de Ecuador antes del cruce vs. México: “Todo se da para que llegue a la final del Mundial”

Una frase que dijo el exdelantero mundialista con la Tri Agustín “Tín” Delgado antes del comienzo del Mundial 2026 volvió a resonar en la previa del Ecuador vs. México por los dieciseisavos de final del certamen. El histórico jugador aseguró que el combinado sudamericano tiene todo para alcanzar la final y explicó por qué considera que este torneo representa una oportunidad única para el seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece.

Agustín Delgado ve a Ecuador con opciones de llegar a la final del Mundial 2026

En una entrevista previa al comienzo de la competencia con Studio Fútbol, el histórico delantero de Ecuador, “Tin” Delgado, expresó una confianza absoluta en el potencial de la selección sudamericana para esta Copa del Mundo.

El pronóstico de Agustín Delgado

El exgoleador sostuvo que el contexto del torneo ofrece condiciones ideales para que la Tri consiga la mejor actuación de su historia.

Delgado aseguró que este campeonato representa una oportunidad difícil de repetir para el seleccionado ecuatoriano. A su entender, la cercanía geográfica con la sede del torneo y el presente de los futbolistas juegan a favor del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

“La ciudad nos favorece. Vamos a jugar con hinchada. Con hinchada, con calor, como nos gusta”, explicó. Luego, dejó la frase que rápidamente generó repercusión entre los seguidores ecuatorianos: “Entonces, yo creo que todo se da para que Ecuador llegue a la final”.

México vs. Ecuador: horario, sede y árbitro del cruce por los 16avos del Mundial 2026

Según la previa oficial de FIFA, el encuentro entre México y Ecuador corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de México y definirá cuál de los dos seleccionados avanzará a la siguiente instancia del certamen.

Ecuador y México se enfrentarán por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 Yuki Iwamura - AP

El encuentro comenzará en los siguientes horarios:

Hora del Este de Estados Unidos (ET): 21 hs

Hora Central de Estados Unidos (CT): 20 hs

Hora del Pacífico de Estados Unidos (PT): 18 hs

Hora del centro de México: 19 hs

El árbitro del encuentro será Slavko Vincic, mientras que Mustapha Ghorbal se desempeñará como cuarto árbitro, de acuerdo con la información difundida por FIFA.

La idea de Sebastián Beccacece para Ecuador antes del partido ante México

En la previa de la FIFA, el entrenador Sebastián Beccacece explicó cuál es la filosofía con la que intenta conducir al seleccionado ecuatoriano. Lejos de enfocarse en etiquetas o pronósticos, el técnico argentino aseguró que su trabajo consiste en construir una identidad colectiva que los futbolistas puedan interpretar dentro del campo de juego.

“Lo que hace un entrenador es construir un relato: imagina algo, observa algo y construye esa historia para que el futbolista empiece a sentirla como propia. Se trata de saber adaptarse a lo que uno tiene y, con base en lo que uno cuenta, elegir qué historia comienza a escribir”, señaló en declaraciones difundidas por FIFA.

El video de México de cara al duelo contra Ecuador por el Mundial 2026

El entrenador explicó que procura mantener a su plantel concentrado exclusivamente en el presente. Tras la clasificación conseguida en la fase de grupos, insistió en que el objetivo es dejar atrás lo realizado y enfocarse únicamente en el siguiente desafío.

En la conferencia previa al encuentro, Beccacece evitó considerar a su equipo como favorito pese al impulso anímico que significó la victoria sobre Alemania en la fase de grupos.

El entrenador remarcó que las diferencias previas desaparecen una vez que comienza el partido.

“Los futbolistas están acostumbrados a estos escenarios”, explicó al responder sobre el peso que puede representar jugar en el Estadio Ciudad de México frente al seleccionado anfitrión.