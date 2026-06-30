Cómo mirar en español el partido de México vs. Ecuador hoy: hora de California y Nueva York de los 16avos del Mundial

El Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con tres partidos de dieciseisavos de final, entre ellos el cruce entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El encuentro, que será transmitido tanto en inglés como en español, definirá qué selección avanza a octavos de final y cuál se despide en la primera ronda eliminatoria.

Hora de California y Nueva York del partido de México vs. Ecuador y cómo mirar

Tras la victoria de Paraguay ante Alemania y el agónico triunfo de Brasil sobre Japón, la fase eliminatoria del Mundial 2026 sigue con una nueva jornada.

El partido entre México y Ecuador comenzará a las 21 hs, hora del Este de EE.UU., en Nueva York, y a las 18 hs en California. En la Ciudad de México, el inicio será a las 19 hs.

El video de México de cara al duelo contra Ecuador por el Mundial 2026

En cuanto a la transmisión, el encuentro será televisado en español en EE.UU. por Telemundo, y en inglés lo pasará FOX. Además, se podrá ver el streaming en español a través de Peacock.

En el inicio del Mundial, Ecuador perdió 1 a 0 contra Costa de Marfil y, en la segunda fecha, empató 0 a 0 con Curazao, lo que puso al equipo en un escenario complicado. Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Beccacece se impusieron ante Alemania por 2 a 1 en la última fecha, y lograron clasificar a 16avos como mejores terceros.

Como anfitrión, el plantel de Javier Aguirre tuvo un desempeño ideal en la fase de grupos, con tres victorias en tres duelos. Tras el triunfo en el debut por 2 a 0 sobre Sudáfrica, México superó por 1 a 0 a Corea del Sur y terminó la primera etapa con un triunfo por 3 a 0 frente a República Checa.

Después del partido de este martes, el seleccionado ganador avanzará a octavos de final. En esa instancia enfrentará el domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El cruce está programado para las 20 hs del Este de EE.UU., 17 hs de California y 18 hs de la Ciudad de México.

Ecuador logró clasificar a la ronda eliminatoria del Mundial 2026 con su triunfo sobre Alemania en la última fecha de la fase de grupos Frank Franklin II - AP

México vs. Ecuador: historial mundialista y ventaja del Tri antes de los 16avos

Las selecciones americanas que buscarán el pase a octavos de final este martes 30 de junio ya se enfrentaron en una ocasión en el contexto del torneo internacional más importante del fútbol, según la página web oficial de la FIFA.

En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, México se quedó con el triunfo, pese a que el seleccionado ecuatoriano se puso arriba en el marcador a los cinco minutos con un gol de Agustín Delgado.

En el historial, México tiene saldo positivo contra Ecuador, y hay un antecedente en el Mundial Instagram @miseleccionmx

Antes del cruce de este martes, México y Ecuador registraban siete partidos oficiales entre Copa del Mundo y Copa América: cuatro triunfos mexicanos, dos empates y una victoria ecuatoriana.

México 2-0 Ecuador - Copa América 1993

México 1-1 Ecuador - Copa América 1997

México 2-1 Ecuador - Copa América 2004

México 2-1 Ecuador - Copa América 2007

Ecuador 2-1 México - Copa América 2015

México 0-0 Ecuador - Copa América 2024

Si se tienen en cuenta los partidos no oficiales, el récord es de 25 ocasiones: 14 victorias para el combinado de Concacaf, cuatro victorias para el equipo de Conmebol y siete empates.

Mundial 2026: partidos del martes 30 de junio, horarios y transmisión en EE.UU.

Al margen del enfrentamiento entre el anfitrión y los dirigidos por Beccacece, el martes 30 de junio se llevan a cabo los siguientes partidos:

Partido 77 - 17 hs (ET) y 14 hs (GMT-7, California) – Francia vs. Suecia - Estadio Nueva York Nueva Jersey.

- Estadio Nueva York Nueva Jersey. Partido 78 - 13 hs (ET) y 10 hs (GMT-7, California) – Costa de Marfil vs. Noruega - Estadio Dallas.

Así como el de México y Ecuador, los enfrentamientos de Francia vs. Suecia y Costa de Marfil vs. Noruega se podrán ver en español por Telemundo y en inglés por FOX.