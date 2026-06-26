La selección argentina manda un mensaje de apoyo a Venezuela

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, envió este viernes un mensaje de aliento a Venezuela ante el impacto de los devastadores sismos que sufrió el miércoles e hizo un llamado a apoyar desde el exterior a su población.

"Quiero mandarle mucha fuerza al pueblo venezolano. Sinceramente no puedo creer lo que se está viendo, las imágenes. Es muy triste, muy difícil de explicar", dijo Scaloni antes de atender preguntas en su conferencia de prensa en Arlington, a las afueras de Dallas.

"Quiero mandarles un fuerte abrazo porque sinceramente están atravesando un momento muy difícil", afirmó el timonel de la vigente campeona mundial.

El mensaje de Scaloni se produce en una jornada en la que los partidos del Mundial 2026 estaban precedidos por un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5.

El saldo oficial hasta el momento es de casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos mientras crece la impotencia en el país por la falta de ayuda oficial para rescatar a sobrevivientes.

"Esperemos que todo lo que puedan apoyar, los países que puedan dar una mano, será bienvenido", agregó Scaloni.

"Desde la parte que nos toca, un gran abrazo a todo el pueblo venezolano", concluyó el técnico de Argentina, que el sábado cerrará la fase de grupos en Arlington ante Jordania con la clasificación a dieciseisavos de final ya asegurada.

El defensa Nicolás Tagliafico, el otro participante en la conferencia, también expresó sus condolencias por los afectados en Venezuela.

"Primero que nada quiero referirme a lo que está sucediendo en Venezuela, les mandamos fuerzas y esperemos que todo pase rápido", expresó el lateral del Olympique de Lyon.