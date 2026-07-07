La selección belga se burla de Trump tras eliminar a EE.UU.

Tras eliminar a EE.UU. el lunes en Seattle (4-1), los jugadores de Bélgica se burlaron de Donald Trump en el vestuario, imitando el baile que hace el presidente estadounidense en sus mítines con la exitosa canción "YMCA".

En un video difundido en las redes sociales, todo el equipo belga volvió a interpretar, entre risas, el bailecito presidencial para celebrar su acceso a los cuartos de final de la Copa del Mundo, organizada por EE.UU., México y Canadá.

Los Diablos Rojos ya habían celebrado su cuarto y último gol sobre el césped, marcado en el tiempo añadido, repitiendo los pasos de baile de Trump.

La selección belga también se burló del presidente estadounidense al publicar en su cuenta de Instagram una foto de la celebración de ese gol con la leyenda "Overturn This" ("Anula esto").

La previa del partido estuvo marcada por la polémica extradeportiva luego de que la FIFA levantara la sanción al goleador estadounidense Folarin Balogun, que pudo disputar el encuentro pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

Trump confirmó que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que presume de su amistad con el mandatario estadounidense, para pedir una revisión de la sanción impuesta al jugador.