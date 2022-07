La serie de Netflix que acabó con el liderazgo de Stranger Things en Estados Unidos

Netflix es uno de los servicios de streaming favoritos, pese a que sus últimas decisiones no fueron bien recibidas por la audiencia, que acostumbraba a compartir las claves de sus cuentas familiares entre diversos dispositivos. No obstante, se mantiene con un alto número de suscriptores, que a veces tienen dificultades para encontrar qué ver entre tanta variedad. Si se revisaban las principales tendencias de las últimas semanas, había un ganador indiscutible: Stranger Things se llevaba la corona como el drama favorito de la audiencia en diferentes países, en lo más alto del ranking. Sin embargo, si se trata de Estados Unidos, ya con algunas semanas desde que la historia de esta pandilla de chicos se estrenó, parece que otra apuesta conquistó al público y superó a la primera como la más vista.

De acuerdo con los datos de audiencia de Nielsen, que se encarga de analizar con números exactos qué es lo que ven los espectadores estadounidenses en la televisión y las principales plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Apple Tv+ o Disney+, ya hay otro ganador. Esta plataforma comparte sus informes con un mes de retraso, esto porque publicarlos lleva un tiempo hasta confirmar la recopilación exacta con cifras.

La serie de Netfix que destronó a Stranger Things

Elliot Page y Emmy Raver-Lampman en la tercera temporada de The Umbrella Academy Capturas

En su más reciente comunicado, lo más visto en Estados Unidos entre la semana del 13 al 19 de junio fue The Umbrella Academy, con un total arrasador de 2454 millones de minutos reproducidos. La tercera temporada de la adaptación de los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá retornó a Netflix y causó furor, pero más aún en ese lapso.

En esta nueva entrega, el argumento central de la historia se enfocó en los miembros de The Umbrella Academy en el presente, tras detener el fin del mundo en 1963. Aunque se mostraban convencidos de que habían evitado el apocalipsis, luego descubrieron que no todo marchaba como pensaban. Surgió entonces también la Sparrow Academy y la preocupación de volver a las vidas antes de esta última catástrofe.

Lo que se sabe de la temporada 4 de The Umbrella Academy

Steve Blackman explicó el final de la tercera temporada de 'The Umbrella Academy'

Si leíste hasta aquí lo demás serán spoilers y algunas incógnitas de lo que podría escribirse en la próxima entrega de esta ficción. Tras frenar por tercera vez el fin del mundo, todo se complicará para los héroes, sin poderes, por lo que tendrán que encontrar otra manera de evitar un cuarto apocalipsis. Aunque nada está confirmado, el guionista, Steve Blackman, dijo que tenían que tener cuidado: “Mi plan es no pisar continuamente el mismo terreno que hemos pisado antes. Es un reto idear una nueva forma de subvertir esta línea argumental y creo que tenemos idea de cómo hacerlo. Pero opino que, si llegamos a la cuarta temporada, sería un gran final para la serie. No digo que no pueda hacer más, pero ya sabes, sería satisfactorio para la audiencia, cuatro temporadas”, destacó en una entrevista hace tiempo.

Con el final de la temporada 3, todo el mundo se pregunta cuándo llegará la 4 y si es que habrá una. No obstante, esa es la gran incógnita y Netflix de momento no ha dicho nada, pero los números no mienten y, si se tiene en cuenta que se trata de una de las producciones más exitosas, podría ser cuestión de tiempo para que todas las dudas se disipen.