El insólito episodio que vivió un actor de Stranger Things en migraciones de Estados Unidos: “Es un calabozo”

Los extranjeros que llegan a los aeropuertos de Estados Unidos, no tienen la opción de evadir la breve entrevista con alguno de los oficiales que buscan conocer los motivos del viaje y de la visita al país norteamericano. Esto ni siquiera aplica a las estrellas de una de las seires más vistas del momento, Stranger Things. Y es que, Joseph Quinn, uno de los actores del éxito, casi se pierde su aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon el lunes por la noche porque fue retenido por migraciones en territorio estadounidense.

Su caso refuerza el conecpto de que no hay excepciones, ya que él mismo atravesó un calvario incluso cuando la exitosa serie de Netflix se mantiene entre las principales tendencias de varios países alrededor del mundo. El actor británico hizo su debut en el programa de entrevistas tras el estreno de la última temporada de la producción, en la que le dio vida a Eddie Munson, el líder del Hellfire Club en Hawkins High, un guitarrista eléctrico en su banda Corroded Coffin y el amigo y modelo a seguir de Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). También forma parte de la ayuda clave para que la ya conocida pandilla pueda salvar a Hawkins de Vecna. No obstate, todas estas hazañas en la ficción fueron olvidadas por el artista al momento de pasar por la entrevista con el oficial de migraciones, con quien tuvo un particular episodio.

Famoso actor de Stranger Things fue detenido por inmigración

“Casi no lo consigo. Me retuvieron en inmigración ayer… y me llevaron a, supongo que podrías llamarlo más un calabozo”, le dijo Quinn a Fallon. “Me pidieron que esperara ahí unos 20 minutos. Luego me llamaron al escritorio donde estaba alguien y me preguntaron: ‘Señor, ¿qué hace en Estados Unidos?’ Dije: ‘En realidad, estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’ y no me creyó”, relató.

El actor de 28 años se sintió salvado luego de que alguien lo reconociera por su personaje en Stranger Things: “Uno de sus colegas lo miró, me vio y dijo: “Deja en paz a Eddie”. El artista recordó que fue así como lo dejaron pasar y añadió, sobre el policía: “Luego pronunció: ‘Es Eddie de Stranger Things’ y me preguntó: ‘¿Eres Eddie Munson?... ¿Regresarás la próxima temporada?’”. Finalmente, el actor concluyó la divertida anécdota: “Yo estaba como que no sé… y me dijo ‘más te vale’ y me dio mi pasaporte”.

Durante el programa, Quinn también le regaló a Fallon una camiseta del Hellfire Club, con la que lo volvió miembro honorario.

La difícil tarea de Joseph para ser Eddie en Stranger Things

En un episodio del podcast Off Menu, con los comediantes Ed Gamble y James Acaster, el actor de Stranger Things admitió que se sentía un sociópata al imitar el acento estadounidense para el programa, por lo que tuvo que pedirle ayuda a su coprotagonista Joe Keery (Steve Harrington). “Estaba hablando con Joe y en un momento me dijo: “No puedo salvarte, pero te prometo que estarás bien”, recordó sobre su preparación para el personaje.

¿Qué pasará en Stranger Things 5?

Ya se prepara el final de Stranger Things con su temporada 5

La reciente tanda de episodios de estrenos tuvo momentos únicos, como los protagonizados por Max y Eddie. Según los hermanos Duffer, los guiones de la temporada 5 y final se empezarán a escribir en agosto. Aunque todavía no hay una fecha de estreno, podría ser a mediados de 2024. A diferencia de las anteriores, los creadores dejaron claro que no habrá nuevos personajes en esta temporada final.

En el contexto, la historia regresó a Hawkings con el Upside Down liberado por Vecna y los personajes con los que se arrancó en 2016 deberán enfrentar la situación para detener al villano, con Eleven lista para regresar al protagónico.