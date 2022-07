“Hoy haré feliz a algún farmacéutico”: un médico escribió una receta con letra legible y lo felicitaron

Seguramente te ha pasado que cuando vas al médico ves la receta que te dio y no comprendes lo que está escrito. Peor aún, temes que el encargado de la farmacia se equivoque al darte tus medicinas porque crees que, al igual que tú, no percibe con claridad las letras. Esto es por la fama que tienen estos profesionales de la salud respecto a su manera tan peculiar, y poco entendible para algunos, de escribir. Alex Arrocha decidió romper con esos estigmas y tuvo un detalle con un farmacéutico, que consideró que le haría feliz el día.

A través de su cuenta de Twitter, @Alex_BArrocha, este doctor quiso hacer la diferencia al escribir una receta con letra legible. “Hoy voy a hacer algún farmacéutico/a feliz”, fue la leyenda con la que publicó la fotografía del papel en el que escribió el nombre del medicamento. Si bien era uno bastante sencillo, él se esforzó en hacerlo con toda la calma para que nadie tuviera problemas al intentar leerlo.

Este fue el tweet de Alex sobre la receta médica @Alex_BArrocha/Twitter

No existe alguna versión sobre la razón por la que los médicos suelen escribir de esa manera, lo cual ha desatado todo tipo de dudas, especulaciones y hasta burlas para estos profesionistas. En algún momento, los usuarios de redes sociales insinuaron que quizá en las facultades de medicina existe alguna clase en específico para enseñarlos a escribir de esa manera, ya que hasta la fecha no hay muchos doctores que escriban diferente.

Algunos se han defendido con el argumento de que en ocasiones tienen muchos pacientes, por lo que al querer atenderlos a todos con rapidez, a lo que menos le prestan importancia es a la calidad de la letra con la que escriben una receta. Alex tomó todo eso en cuenta y decidió aportar su granito de arena. La receta indicaba claramente: “Dexketoprofeno 25 mg. 20 comprimidos oral”.

Algunos usuarios de la red social lo apoyaron e incluso aplaudieron que hubiera tenido este gesto tanto con su paciente como con el empleado de la farmacia que surtiría la medicina. Lo consideraron como un suceso que no se ve comúnmente: “Esto es complicado verlo, por lo menos por donde yo vivo”, “Mi receta de las jaquecas tal cual, pero con letra legible”, “Es tan buena la letra, que dan ganas de llorar de emoción”, “Por Dios, qué maravilla”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Esta es la receta médica del twittero @Alex_BArrocha/Twitter

Aunque su acción no fue del agrado de otros twitteros que se cruzaron con su publicación. Criticaron no solo la descripción de su posteo, sino también el hecho de que todavía usa recetas escritas en lugar de recetas electrónicas. “¿Se te ha caído el sistema?”, “¿Y la receta electrónica?”, fueron dos de las reacciones más destacadas.

Ante eso, Alex se defendió con el argumento de que no a todos los pacientes puede darles un documento impreso y que requieren uno manuscrito. “La manual se utiliza en casos puntuales. Paciente joven con dolores abdominales tipo cólicos que alivia cob enantyum. Ha venido porque fue a la playa y tiró sin querer su enantyum y en su receta electrónica no le sale hasta agosto”, comentó el hombre. Además, pese a todos los comentarios, dejó sentada una acción que no es muy conocida en muchos doctores.