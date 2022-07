Recibió un exagerado monto de propina y descubrió un misterioso mensaje en el ticket: “Estoy en shock”

Dejar propina tras recibir un servicio no es obligación, pero algunas personas lo utilizan como un símbolo de agradecimiento cuando visitan algún comercio gastronómico. En esta ocasión, la acción de un comensal dejó sin palabras a una moza, ya que le dejó un monton que no esperaba, incluso cuando la cuenta final que aparecía en el ticket no reflejaba una gran suma. Lo más especial fue que el hombre lo compartió con una leyenda para destacar su buena acción, que decía: “Propinas de Jesús”.

Todo ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, cuando Mariana Lambert trabajaba como en un día cualquiera. De repente, un cliente llegó al restaurante Alfredo’s Pizza Cafe en Scranton, y se sentó, no sin antes pedir un stromboli que tenía un costo de 13,25 dólares. Mariana lo sirvió como a cualquier visitante. No obstante, cuando Erick Smith terminó de comer, se dispuso a pagar por el total consumido con su tarjeta de crédito, pero no se olvidó de un detalle: dejar una generosa propina.

El costo del alimento era de 13 dólares y él dejó una propina de 3000 Minuto Uno

Fueron 3000 dólares, una cifra que superaba por mucho el precio del plato que había consumido. Quizá lo más normal habría sido que dejara entre un 10 y 20% de lo que había costado el menú, pero él quiso ayudar a la mesera y le dejó un regalo que jamás olvidaría. Al ver el monto, Lambert y sus compañeros no podían creerlo, incluso pensaban que todo se trataba de una broma y esperaron hasta que Erick se retirara del lugar para corroborar que la situación era real.

Mariana, sorprendida, publicó su anécdota en redes sociales y se hizo viral. De inmediato, algunos medios la contactaron, entre ellos el portal WNEP de Estados Unidos, al que le contó que estaba muy agradecida con esta persona y que el detalle que había tenido con ella le había llegado al corazón. Además, comentó que todavía no podía creerlo, incluso cuando ya habían pasado días.

“Significó mucho para mí porque todos estamos pasando por momentos difíciles. Realmente me llegó al corazón (...) Estoy en shock”, dijo la moza al medio citado.

Las propinas suelen ser una manera de agradecer el buen servicio que se recibió en algún establecimiento - Foto: Univision Univision

Una razón detrás del generoso gesto del cliente

El cliente hizo un acto generoso gracias a una emotiva razón. Al parecer, siguió la iniciativa que circula en las redes sociales llamada “Tips for Jesus”, que tiene un fin único: trata de incentivar a las personas a dejar de propina una cantidad mayor a la del porcentaje habitual. De esta manera, los clientes acuden a los establecimientos y dejan en el ticket lo mismo que Erick le escribió a Mariana, para hacer alusión a la campaña.

Por su parte, el encargado del local en donde trabaja la mujer, Zachary Jacobson, consideró que fue un gran gesto de parte del hombre. Para él es extraordinario que las personas se unan a esta iniciativa porque el trabajo de un prestador de servicios no es sencillo, dado que muchas veces tienen que soportar situaciones que los ponen al borde de perder la paciencia, siempre para ofrecer un mejor servicio: “Es lindo que el público note al personal en la industria de la gastronomía porque es un trabajo duro y mucha gente no está sensibilizada ante el aspecto de la falta de staff”, reflexionó.