La tarde en que Chayanne bailó con una quinceañera; una nueva serie convierte a estrellas en ‘mexicanos por un día’

Chayanne es uno de los artistas más queridos en México. A pesar de que es originario de Puerto Rico, su gran carisma y talento conquistó a los habitantes de ese país. Además, su música es infaltable en las fiestas gacias a sus populares canciones, entre las que se encuentra “Tiempo de Vals”, un clásico de los festejos de quinceañeras. Una joven cumplió el sueño de muchas y pudo bailar el vals con el boricua, gracias a un programa que convirtió a las celebridades en “mexicanos por un día”.

Pesero Show es una producción de Amazon Music que da un recorrido a distintos artistas por lugares tradicionales de la Ciudad de México a bordo de una camioneta, que simula el transporte público de esa urbe conocido tradicionalmente como “pesero”, de donde toma el nombre del programa. En el trayecto, los famosos revelan detalles de su carrera. El primer capítulo se lanzó a comienzos de este año y Chayanne fue el protagonista.

“¿Así son los peseros?”, es lo primero que pregunta al subir a la unidad. La presentadora, Pame Voguel, le explica que son parecidos, pero que no están “tan adornados”. Luego, comienzan a hablar de la trayectoria del cantante, sobre todo del impacto que tiene en México. Ambos concluyen que los habitantes de ese país sienten un gran cariño por él y que sus canciones están en todas las quinceañeras. Entonces, emprenden su viaje para sorprender a una de ellas.

El intérprete de “Torero” llega hasta el monumento al Ángel de la Independencia, un sitio muy transitado de la Ciudad de México, en donde es común que las quinceañeras tengan una sesión fotográfica. Allí encuentra a una adolescente con un gran vestido rosa y camina hasta ella para entregarle un ramo de flores y felicitarla. “Me dijeron que aquí vienen y se toman fotos. Te deseo todo lo mejor”, le dice el cantante.

La chica se emociona hasta las lágrimas cuando se da cuenta de lo que sucede. Chayanne la abraza: “¿Qué es lo que se hace en las quinceañeras? ¿'Tiempo de vals’?”. La adolescente asiente y comienzan a bailar frente a todos por unos segundos. Tras una pequeña charla, se suben al “pesero” y se van todos juntos a festejar.

Måneskin en Coyoacán

En el segundo episodio fueron los integrantes de la banda de rock italiana Måneskin los que pasaron por la Ciudad de México. La emisión muestra que, después de un momento con Voguel, interpretan algunos de sus grandes éxitos. El primero es “The Loneliest”. Luego se suben al pesero y cantan “I Wanna Be Your Slave”. Para concluir, llegan hasta Coyoacán, uno de los centros turísticos más importantes de la Ciudad de México, y deleitan a los asistentes con “Beggin”, aunque no la tocan de manera tradicional, sino que están acompañados de un mariachi.

“Pesero Show” tiene un total de ocho episodios, todos con una duración de 20 minutos, los cuales se estrenaron cada 15 días a partir del 26 de enero de este año. Los capítulos completos están disponibles en Amazon Music, aunque también puede seguirse algunos en el canal de Youtube de la plataforma. Además de Chayanne y Måneskin, en la producción participaron Kenia OS, Ha*Ash, Camilo, Matisse y Gera MX.

Måneskin interpretó su éxito "Beggin" al lado de un mariachi en Coyoacán YouTube/Amazon Music

