Está casada con un estadounidense, pero le negaron la entrada al país por 10 años

Una mujer ecuatoriana se aventuró a dejarlo todo en su natal Ecuador para hacer su vida con un hombre estadounidense. Sin embargo, no fue sencillo, ya que para poder vivir juntos tuvieron que esperar a que se terminara una restricción de diez años que el gobierno de Estados Unidos le había impuesto a ella. Por mucho tiempo mantuvieron una relación a distancia, incluso tuvieron hijos, pero su romance perduró y lograron reunirse después de una odisea en la que ella consiguió la green card.

La usuaria @unamanabaenmiami contó su experiencia en un video de TikTok para compartir su historia. Según relató, cuando tenía 17 años se mudó al país norteamericano para estudiar, es decir, por la vía ilegal, dado que no quería esperar a que le dieran la visa de estudiante, según expuso. Lo que no imaginó es que esa decisión le traería graves consecuencias después. Vivió por dos años allí e incluso se enamoró de un hombre estadounidense, pero no soportó estar lejos de su familia y decidió regresar a Ecuador.

Una mujer se casó con un estadounidense y aun así le impidieron la entrada a EE.UU.

La joven decidió presentarse en la frontera para pedir que la deportaran y fue así que volvió a su país natal, pero continuó con su relación amorosa a distancia. A pesar de estar separados, ambos quisieron seguir y luego optaron por casarse. Tenían la intención de que ella volviera a EE.UU., algo imposible porque las autoridades tenían registro de su estadía ilegal. En un desconocimiento de las leyes estadounidenses, pensaron que al contraer matrimonio la mujer obtendría la residencia permanente o algún otro tipo de permiso migratorio con el que se le permitiera el acceso al país, pero no fue así.

Cuando asistió a un consulado a que le hicieran una entrevista, el oficial se dio cuenta de que ella había estado de forma irregular tiempo atrás. Entonces, le anunció que tenía prohibido entrar a territorio norteamericano por diez años. Con el corazón roto, la joven creyó que todo estaba perdido para ella y su ahora esposo, ya que también contactaron a algunos abogados para pedir un perdón ante las autoridades de EE.UU., pero no les funcionó. “Dijeron que la única manera en la que me perdonaban era si mi esposo tenía cáncer o estaba a punto de morir”, declaró ella en su clip.

Consiguió la green card

Lejos de apartarse, el hombre le aseguró que estaba dispuesto a esperar esos diez años. Así, mantuvieron una relación a distancia y tuvieron hijos en Ecuador. Él la visitaba periódicamente en su país natal, con la esperanza de que algún día la familia se reuniera y pudieran vivir todos juntos en la nación norteamericana.

Estuvieron así por al menos ocho años y medio, hasta que a él se le ocurrió que nuevamente fuera a pedir una visa para que, en familia, fueran a visitar Disney. Sus hijos tenían automáticamente la naturalización, así que la única que necesitaba el visado era ella. La mujer asistió al consulado sin esperanzas, ya que creía que le negarían el documento porque faltaba solo un año y medio para que le quitaran la restricción: “Pensé que me iban a decir que me esperara”.

Una mujer se casó con un estadounidense y aun así le impidieron la entrada a EE.UU., parte 2

No obstante, la historia tuvo un final para todos: le dieron la visa. Después de un tiempo, se mudó junto a sus hijos en Miami, gracias a que contrataron a un abogado para que tramitara la residencia permanente y el resultado fue exitoso.

